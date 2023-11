Payday 3-Entwickler erkennt Herausforderungen beim Start an und enthüllt spannende neue Inhalte

By

Nach einem turbulenten Start befassen sich die Entwickler von Starbreeze mit den Problemen, die die Einführung von Payday 3 plagten. Hauptproduzent Andreas Häll-Penninger gab kürzlich Einblicke in den holprigen Start des Spiels und versicherte den Spielern, dass sie Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass ähnliche Situationen in Zukunft auftreten. Das Team entdeckte kurz nach der Veröffentlichung des Spiels einen kritischen Fehler in der Backend-Update-Pipeline, der ein erhebliches Risiko für die Spielstände und den Spielfortschritt der Spieler darstellte. Daher mussten sie die Umgebung gründlich testen, um eine nahtlose Aktualisierung sicherzustellen.

Häll-Penninger würdigte die Frustration, die sowohl das Team als auch die Spieler erlebten, und bedankte sich für die anhaltende Unterstützung und das Verständnis. Er betonte, dass die notwendigen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass kommende Updates nicht mehr Probleme mit sich bringen als sie lösen.

Zusätzlich zur Bewältigung der Startherausforderungen hat Starbreeze aufregende neue Inhalte für Payday 3 vorgestellt. Zwei alte Raubüberfälle aus Payday 2, Cook-Off und Murky Station, werden dem Spiel bald hinzugefügt. Obwohl Payday 3 andere Mechaniken einführt, hat das Team Änderungen an diesen klassischen Raubüberfällen vorgenommen, um sicherzustellen, dass sie erkennbar und unterhaltsam bleiben. Spieler können sich auch auf die Fertigkeitslinie „Der Transporter“ freuen, die verschiedene Upgrades rund um das Tragen und Bewegen von Taschen beinhaltet, wie zum Beispiel die Möglichkeit, zwei Taschen gleichzeitig zu tragen.

Das Engagement von Starbreeze zur Verbesserung des Payday-Erlebnisses geht über die unmittelbaren Updates hinaus. Sie haben Änderungen am Challenges-System versprochen, um den Fortschritt zu verbessern und es intuitiver zu machen.

Während Payday 3 anfänglich vor Herausforderungen stand, sind die Entwickler bestrebt, ein außergewöhnliches Spielerlebnis zu bieten. Tobias Sjögren, CEO von Starbreeze, entschuldigte sich für die Serverprobleme und die mangelnde Kommunikation und bekräftigte ihr Engagement, es in Zukunft besser zu machen.

Trotz der anfänglichen Rückschläge konnte Payday 3 mit über 3.1 Millionen Spielern am 2. Oktober eine beachtliche Spielerbasis erreichen. Es ist wichtig zu beachten, dass die aktuelle Spielerzahl auf Steam im Vergleich zu Payday 2 möglicherweise einen Rückgang aufweist. Dies muss jedoch unbedingt berücksichtigt werden Payday 2 ist seit über einem Jahrzehnt verfügbar, was die höhere Spielerzahl auf der Plattform erklärt.

Während sich Payday 3 weiterentwickelt und die Startherausforderungen bewältigt, können sich Fans auf ein verbessertes und unterhaltsames Spielerlebnis für Raubüberfall-Enthusiasten freuen.

Häufigste Fragen

1. Was hat die Probleme beim Start von Payday 3 verursacht?

Der Start von Payday 3 wurde durch einen kritischen Fehler in der Backend-Update-Pipeline des Spiels beeinträchtigt, der ein Risiko für Spielstände und Fortschritt der Spieler darstellte.

2. Wie hat das Entwicklungsteam diese Herausforderungen gemeistert?

Die Entwickler haben Schritte unternommen, um die Spielumgebung vor der Veröffentlichung von Updates gründlich zu testen, um weitere Probleme zu verhindern. Sie setzen sich dafür ein, dass zukünftige Updates nicht mehr Probleme verursachen als sie beheben.

3. Welche neuen Inhalte können Spieler in Payday 3 erwarten?

Zwei Legacy-Raubüberfälle aus Payday 2, Cook-Off und Murky Station, werden dem Spiel hinzugefügt. Die Entwickler haben Anpassungen an diesen Raubüberfällen vorgenommen, um sie an die Mechanik von Payday 3 anzupassen, ohne ihre Erkennbarkeit zu beeinträchtigen.

4. Welche Verbesserungen werden am Challenges-System vorgenommen?

Starbreeze hat Änderungen am Challenges-System versprochen, um den Fortschritt zu verbessern und es intuitiver zu gestalten. Weitere Einzelheiten zu diesen Verbesserungen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

5. Wie reagiert Starbreeze auf Spieler-Feedback und Kritik?

Der CEO von Starbreeze hat sich für die Serverprobleme, die mangelnde Kommunikation und die Verzögerung bei der Bereitstellung versprochener Updates entschuldigt. Das Team arbeitet aktiv daran, das Spielerlebnis zu verbessern und eine bessere Kommunikation mit den Spielern sicherzustellen.