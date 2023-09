Zahltag 3: Eine richtige Fortsetzung des beliebten Heist-Simulators

By

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung des beliebten Einbruchssimulators Payday 3 hat vor Kurzem seine offene Betaphase abgeschlossen und lässt die Spieler gespannt auf die vollständige Veröffentlichung später in diesem Monat blicken. Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers Payday 2 verspricht Payday 3 ein verbessertes kooperatives Multiplayer-FPS-Erlebnis, bei dem Spieler mit ihren Freunden aufwändige Raubüberfälle unternehmen können.

Eines der herausragenden Features von Payday 3 ist die verbesserte Bewegungs- und Schießmechanik. Spieler haben nun die Möglichkeit, moderne Manöver wie Rutschen auszuführen, die sowohl im Kampf als auch im Verborgenen nützlich sein können. Darüber hinaus fühlen sich die Waffen in Payday 3 wirkungsvoller und befriedigender an, was zu einem insgesamt immersiveren Erlebnis beiträgt. Die Einführung der Verwendung ziviler Geiseln als Fleischschilde ist ebenfalls eine bemerkenswerte Ergänzung, die Feinde dazu zwingt, sich auf Nahkämpfe einzulassen, um zu verhindern, dass unschuldige Unbeteiligte Schaden nehmen.

Allerdings stießen nicht alle Änderungen in Payday 3 auf die gleiche Begeisterung. Das neue Skill-Tree-System vereinfacht den Build-Crafting-Aspekt von Payday 2 und beschränkt die Spieler auf die Auswahl von nur vier Vorteilen für jeden Raubüberfall. Während die verfügbaren Vergünstigungen immer noch cool sind und einzigartige Fähigkeiten bieten, verschwindet durch diese Änderung der Sinn für spezielle Rollen innerhalb einer Crew, der ein zentraler Aspekt des Krimi-Genres war. Auch die Entfernung von Perk-Decks, die kleinere Vorteile im Zusammenhang mit dem Hintergrund eines Charakters boten, war für einige Spieler enttäuschend.

Trotz dieser Kritikpunkte bietet Payday 3 erweiterte Optionen und Mechaniken für Stealth-Runs, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger darstellt. Stealth-Missionen sind jetzt von Anfang an besser erreichbar und Spieler können alternative Wege zum Erfolg einschlagen, indem sie Sicherheitsmaßnahmen sabotieren und elektrische Systeme deaktivieren. Das Hinzufügen von Taschendiebstahlwächtern, Umgebungsködern, versteckten Kameras und einer verbesserten Feind-KI verbessert das Stealth-Erlebnis noch weiter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich „Payday 3“ zu einer würdigen Fortsetzung der beliebten Banküberfall-Fantasie entwickelt. Mit verbesserter Spielmechanik und erweiterten Optionen für Kampf und Tarnung können sich Fans der Serie auf ein aufregendes und fesselndes Erlebnis freuen, wenn die Vollversion des Spiels erscheint.

