Deep Silver und Starbreeze Studios veröffentlichen neuen Trailer und Screenshots für PAYDAY 3 und stellen Pearl und Joy vor

Deep Silver und Starbreeze Studios haben einen neuen Trailer und Screenshots für PAYDAY 3 enthüllt, in denen zwei neue spielbare Charaktere vorgestellt werden: Pearl und Joy. Diese Charaktere schließen sich der ursprünglichen Verbrecherbande Dallas, Hoxton, Wolf und Chains an, wodurch sich die Gesamtzahl der Räuber zum Start des Spiels auf sechs erhöht.

Pearl, eine erfahrene Betrügerin und Eindringlingin, ist geschickt darin, Betrügereien durchzuführen und sich in der High Society zurechtzufinden. Sie plant akribisch und ist stets auf jede Situation vorbereitet. Wenn nötig, greift sie sogar auf ihre eigenen Waffen zurück. Joy hingegen ist ein genialer Hacker und Sicherheitsexperte, der der Crew eine einzigartige Kombination aus Stärke und List verleiht. Mit ihrer Missachtung des Gesetzes und ihrem verdrehten Sinn für Humor ist Joy bei jedem Raubüberfall ein unberechenbarer Joker.

Zusätzlich zur Einführung dieser neuen Charaktere haben die Entwickler auch die Post-Launch-Inhalts-Roadmap für PAYDAY 3 bekannt gegeben. Der Plan umfasst vier herunterladbare Inhaltspakete, nämlich „Syntax Error“, „Boys in Blue“ und „The Land of the“. Free“ und „Fear and Greed“, deren Veröffentlichung in den kommenden Monaten geplant ist. Diese Pakete werden neue Inhalte wie saisonale Ereignisse, spielbare Charaktere, Feinde, Waffen, Unreal Engine 5-Upgrades, Kosmetika, Verbesserungen der Lebensqualität und neue Funktionen einführen.

PAYDAY 3 erscheint am 21. September für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam und den Epic Games Store. Es wird auch über den Xbox Game Pass verfügbar sein.

