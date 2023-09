Nehmen Sie an der 2. geschlossenen Beta für PAYDAY 3 auf Xbox Series X|S teil

By

Die zweite Closed Beta für PAYDAY 3 steht jetzt allen Xbox Insidern auf der Xbox Series X|S offen. Von jetzt an bis Montag, den 11. September um 1:00 Uhr PT können Spieler an der Beta teilnehmen und dabei helfen, die Server einem Stresstest zu unterziehen.

Die Entwickler von Starbreeze Studio möchten während dieser Betaphase wertvolles Feedback sammeln und ihre Server einem Stresstest unterziehen. Sie haben bestimmte Zeiten vorgeschlagen, zu denen die Spieler zusammenkommen und spielen können:

– Freitag, 8. September um 4:00 Uhr PT

– Sonntag, 10. September um 9:00 Uhr PT

PAYDAY 3 führt die Spieler als Mitglieder der berüchtigten Payday Gang zurück in das Leben der Kriminellen. Jahre nach dem Ende ihrer Schreckensherrschaft muss die Besatzung ihren Ruhestand verlassen, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese geschlossene Beta Teil des Entwicklungsprozesses des Spiels ist und möglicherweise einige Probleme aufweist. Das Spiel ist möglicherweise instabil und könnte abstürzen, da die Entwickler die Fähigkeiten ihrer Infrastruktur testen. Bei Spielern kann es auch zu langsamen Matchmaking-Zeiten oder Verbindungsabbrüchen kommen. Darüber hinaus wird der Fortschritt in der Beta nicht gespeichert oder auf das endgültige Spiel übertragen.

Um an der geschlossenen Beta teilzunehmen, müssen sich Benutzer der Xbox Series X|S auf ihrer Konsole anmelden und die Xbox Insider Hub-App starten. Von dort aus können sie zu den Vorschauen gehen und die PAYDAY 3 – Beta auswählen, an der sie teilnehmen möchten. Da der Platz begrenzt ist, gilt das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, daher werden die Spieler aufgefordert, so schnell wie möglich beizutreten.

Wenn Spieler während der Beta auf Probleme stoßen, können sie diese über die Funktion „Problem melden“ auf ihrem Xbox-Controller melden. Dieses Feedback wird den Entwicklern helfen, das Spiel zu verbessern und etwaige Probleme zu beheben.

Weitere Informationen zur Beta finden Spieler auf der PAYDAY 3-Website. Sie können auch dem Twitter-Konto von Xbox Insider folgen und im Xbox Insider-Subreddit nach Updates und Ankündigungen suchen.

