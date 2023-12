Die Tests des neuen TAPP-Systems für Tap-and-Go-Tarifzahlungen auf PATH beginnen

An zwei Bahnhöfen soll ein neues Fahrpreiszahlungssystem namens TAPP (Total Access PATH Payment) getestet werden, das Fahrgästen den Komfort von Tap-and-Go-Zahlungen mit Chip-bestückten Debit- oder Kreditkarten oder digitalen Geldbörsen bietet. Das Pilotprogramm beginnt am Dienstag um 10 Uhr mit fünf Drehkreuzen am Journal Square in Jersey City und an der 33rd Street in Manhattan. Insbesondere wird dieses neue System irgendwann die aktuellen SmartLink-Karten und Pay-per-Ride-MetroCards ersetzen, die PATH-Fahrer bisher verwendet haben.

Ziel des TAPP-Systems ist es, Pendlern einen schnelleren, besser zugänglichen und bequemeren Service zu bieten. Dadurch, dass Fahrgäste ihre Karten nicht mehr auffüllen müssen, spart das System während der Hauptverkehrszeit wertvolle Zeit und optimiert den Boarding-Prozess sowohl für reguläre Benutzer als auch für Besucher des PATH-Systems.

Laut PATH-Sprecher Seth Stein wird die Implementierung des TAPP-Systems schrittweise über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten erfolgen. Während dieser Einführungsphase bleiben die vorhandenen SmartLink- und MetroCard-Geräte betriebsbereit, um einen reibungslosen Übergang für die Fahrgäste zu gewährleisten.

Kevin O'Toole, Vorsitzender der Hafenbehörde, brachte das Engagement der Organisation zum Ausdruck, das Reiseerlebnis für Kunden zu verbessern. „Unsere Kunden haben nach einem Tap-and-Go-Tarifzahlungssystem gefragt, und PATHs Pilotprojekt dieser neuen Technologie trägt dazu bei, ein nahtloses Erlebnis zu schaffen, das mehr Fahrgästen Reiseoptionen eröffnet“, sagte O'Toole.

Clarelle DeGraffe, Geschäftsführerin und Direktorin von PATH, betonte ebenfalls die Vorteile des TAPP-Systems und erklärte, dass es die Fahrpreiszahlung schneller und bequemer machen werde. Zoe Baldwin, Direktorin der Regional Plan Association New Jersey, lobte die Bemühungen der Hafenbehörde und betonte den zeitsparenden Aspekt des Systems.

Während die Erprobung des TAPP-Systems beginnt, können sich PATH-Fahrer auf eine Zukunft mit Tap-and-Go-Tarifzahlungen freuen, die ein reibungsloseres und bequemeres Reiseerlebnis bieten. Die Hafenbehörde möchte die systemweite Implementierung von TAPP in den kommenden Monaten Wirklichkeit werden lassen und eine modernisierte Zahlungslösung für PATH-Fahrer anbieten.

