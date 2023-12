FBI untersucht Bedrohung auf Flug von Orlando nach Rhode Island

By

Das FBI untersucht derzeit eine gemeldete Bedrohung auf einem Flug aus Orlando, der in Jacksonville notlanden musste. Der Vorfall ereignete sich auf einem Breeze-Airways-Flug 717 auf dem Weg zum TF Green International Airport in Rhode Island. Auslöser der Notlandung war eine Störung der Passagiere an Bord.

Nach Angaben von Breeze Airways begann die Störung als Streit zwischen zwei Passagieren, eskalierte jedoch schnell und führte zu einer Sicherheitsbedrohung. Die Fluggesellschaft hat betont, dass die Sicherheit ihrer Passagiere für sie oberste Priorität hat und sie jede Art von Bedrohung ernst nimmt. Sie kooperieren bei der laufenden Untersuchung des Vorfalls uneingeschränkt mit den Strafverfolgungsbehörden.

Bei der Landung in Jacksonville erklärte das FBI zunächst, dass es keine Hinweise auf eine legitime Bedrohung gebe. Allerdings arbeiten sie nun aktiv mit ihren Partnern zusammen, um die Sicherheit aller beteiligten Passagiere zu gewährleisten. Die genaue Art der Bedrohung oder die konkreten Einzelheiten der Störung wurden nicht bekannt gegeben.

Den Passagieren des umgeleiteten Fluges wird eine Unterkunft für die Nacht zur Verfügung gestellt, und Breeze Airways hat für den nächsten Morgen einen Flug nach Providence arrangiert. Die Fluggesellschaft ist bestrebt, eine reibungslose Reise ihrer Passagiere zu ihrem beabsichtigten Ziel sicherzustellen.

Da es sich um eine laufende Untersuchung handelt, dürften in den kommenden Tagen weitere Einzelheiten bekannt werden. Bleiben Sie über unsere On-Air-Updates und die kostenlose WFLA News Channel 8-Mobile-App auf dem Laufenden, um über die neuesten Entwicklungen zu diesem Vorfall auf dem Laufenden zu bleiben.