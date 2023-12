US-23-Schließung im Greenup County wegen Abbrucharbeiten

Der Verkehr auf der US 23 im Greenup County wird vorübergehend gesperrt, da die Arbeiter mit dem Abriss der alten AK Steel-Überführung beginnen. Die Sperrung soll am Montag, dem 7. Dezember, um 4 Uhr beginnen. Nördlich des Diederich Boulevard (KY 693) und südlich der Ironton-Russell-Brücke werden Barrikaden errichtet, was zu einer vollständigen Sperrung der US 23 zwischen diesen Punkten führt. Autofahrern wird empfohlen, während dieser Zeit nach alternativen Routen durch Flatwoods zu suchen.

Cleveland Cliffs, die beauftragte Organisation, will den Abriss abschließen und US 23 bis Dienstagmorgen wieder eröffnen. Allerdings können sich die Arbeiten und die daraus resultierenden Umwege ggf. bis in die darauffolgende Nacht erstrecken. Die Autobahn bleibt bis Dienstag, 7. Dezember, 5 Uhr morgens gesperrt.

Für den Verkehr in Richtung Norden auf der US 23 werden die Fahrer angewiesen, in der Nähe der Kreislinie Boyd-Greenup (Russell Plaza) links abzubiegen und dann links auf die KY 693 abzubiegen. Fahren Sie auf der KY 693 etwa 1.8 Meilen in Richtung Norden und biegen Sie anschließend rechts auf die KY 207 ab durch Flatwoods. Dies wird es den Fahrern ermöglichen, zur US 23 nördlich von Russell zurückzukehren.

Der Verkehr in Richtung Süden auf der US 23 sollte an der KY 207 nördlich von Russell in der Nähe des Bahnhofs rechts abbiegen und dem Highway durch Flatwoods folgen. Biegen Sie dann links auf die KY 693 ab, um in der Nähe des Russell Plaza, südlich der Überführung, zur US 23 zurückzukehren. Autofahrer, die in Richtung Ironton, Ohio, fahren, sollten direkt zur Ironton-Russell-Brücke weiterfahren.

Für Ohio-Verkehr, der auf der US 23 nach Süden in Richtung Ashland fahren möchte, sollten Autofahrer rechts abbiegen und die US 23 nach Norden bis zur KY 207 nehmen. Folgen Sie der Umleitung über Flatwoods, um ihr Ziel zu erreichen.

Autofahrer sollten während dieser Sperrung auf mögliche Staus und Verzögerungen vorbereitet sein. Die Abbrucharbeiten werden von Cleveland Cliffs mit Genehmigung des Kentucky Transportation Cabinet durchgeführt. Bleiben Sie mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden, indem Sie regelmäßig die WSAZ-App überprüfen.

