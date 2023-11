Amazon bietet Apple Smart Keyboard für 10.2-Zoll-iPad zu einem unschlagbaren Preis an

Amazon gewährt derzeit einen beachtlichen Rabatt auf Apples Smart Keyboard für das 10.2-Zoll-iPad und macht es damit günstiger als je zuvor. Das Zubehör, das normalerweise 159 US-Dollar kostet, ist jetzt für nur 79 US-Dollar mit kostenlosem Versand erhältlich. Dieses Angebot bietet satte 50 % Rabatt und ist sogar 1 $ günstiger als der bisher niedrigste Preis während der Ferienzeit im letzten Jahr. Es ist außerdem 37 US-Dollar weniger als das vorherige Angebot im August. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für alle, die im Dezember ein 10.2-Zoll-iPad verschenken möchten, da sie dieses unverzichtbare Zubehör jetzt zu einem deutlich reduzierten Preis erwerben können.

Das Smart Keyboard von Apple wurde speziell dafür entwickelt, das 10.2-Zoll-iPad in eine praktische Workstation zu verwandeln, indem es ein physisches Tipperlebnis bietet. Diese Tastatur im Folio-Stil lässt sich über den Smart Connector von Apple nahtlos mit dem Tablet verbinden, sodass die lästige Verwendung von Bluetooth oder das Aufladen des Zubehörs entfällt. Durch die Lektüre unseres praktischen Testberichts zur iPad Pro-Version können Kunden ein besseres Verständnis der Funktionen und Fähigkeiten gewinnen.

Für diejenigen, die in erster Linie Schutz für ihr 10.2-Zoll-iPad suchen und nicht auf die Tastaturfunktionalität angewiesen sind, sind auch die offiziellen Smart Covers von Apple im Angebot. Diese in verschiedenen Farben erhältlichen Hüllen werden magnetisch an der Rückseite des iPad befestigt und schützen den Bildschirm vor Kratzern, wenn er nicht verwendet wird. Darüber hinaus lassen sie sich zusammenklappen und dienen so als praktischer Ständer.

