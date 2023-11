Neuer Fokus auf Fortsetzungen und Entlassungen: Die Strategie der Digital Bros Group ändert sich als Reaktion auf den sich verändernden Videospielmarkt

Digital Bros Group, Eigentümer des beliebten Publishers 505 Games, bekannt für Titel wie Control: Ultimate Edition und Death Stranding PC, führt eine bedeutende Änderung seiner Strategie durch. Das Unternehmen hat Pläne angekündigt, 30 % seiner weltweiten Belegschaft zu entlassen und der Entwicklung von Fortsetzungen und neuen Versionen etablierter Spiele Priorität einzuräumen. Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf die sich wandelnden Vorlieben des Videospielmarktes, der nach Ansicht von Digital Bros selektiver geworden ist und auf bekannte geistige Eigentumsrechte (IPs) ausgerichtet ist.

In einer offiziellen Pressemitteilung erklärte Digital Bros, dass Verbraucher sich zunehmend zu etablierten Spielen hingezogen fühlen und sich dafür entscheiden, sich über einen längeren Zeitraum mit diesen Titeln zu beschäftigen. Dieser Wandel im Verbraucherverhalten hat das Unternehmen dazu veranlasst, seinen Ansatz anzupassen, um in der Branche wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch die Konzentration auf Fortsetzungen und bestehende erfolgreiche IPs möchte Digital Bros der sich ändernden Marktdynamik gerecht werden und Ressourcen für Projekte mit nachweislicher Attraktivität bereitstellen.

Während es für Unternehmen nicht ungewöhnlich ist, Fortsetzungen und Remakes aufgrund ihres vermeintlich geringeren Risikos den Vorzug zu geben, ist es überraschend, dass sich diese Strategie seitens des Eigentümers von 505 Games ändert. 505 Games wurde für die Veröffentlichung einer Vielzahl von Spielen gelobt, darunter Ghostrunner, Brothers: A Tale of Two Sons, Bloodstained: Ritual of the Night und Abzu und andere. Diese Titel sind für ihre Innovation und Originalität bekannt, was im Gegensatz zur Betonung etablierter Franchises in der neuen Strategie steht.

Die Entscheidung, Entlassungen vorzunehmen, ist auf die Bemühungen zurückzuführen, die Belegschaft von Digital Bros. an den überarbeiteten Fokus anzupassen. Durch die Rationalisierung der Abläufe und den Personalabbau will das Unternehmen Ressourcen effizienter einsetzen und sich für den zukünftigen Erfolg positionieren. Die konkreten Auswirkungen auf 505 Games bleiben jedoch unklar, da Digital Bros keine konkreten Angaben dazu gemacht hat, wie sich die Entlassungen auf seine Tochtergesellschaft auswirken werden.

Trotz des strategischen Wandels betonte Digital Bros, dass neue Projekte nicht vollständig aufgegeben wurden. Das Unternehmen ist sich bewusst, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen Fortsetzungen und neuen Produktionen mit größerem Budget zu finden, um ein vielfältiges Portfolio aufrechtzuerhalten.

Insgesamt entwickelt sich die Videospielbranche weiter, wobei die Spieler eine Vorliebe für bekannte Franchises zeigen. Die Entscheidung von Digital Bros, Fortsetzungen Priorität einzuräumen und einen erheblichen Teil seiner Belegschaft zu entlassen, spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, sich an diese sich ändernde Marktdynamik anzupassen und gleichzeitig nach langfristigem Erfolg zu streben.

