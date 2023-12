Game Awards rücken die Anliegen von SAG-AFTRA ins Rampenlicht

By

SAG-AFTRA-Mitglieder und die Game Workers von SoCal nutzen die Plattform der diesjährigen Game Awards, um das Bewusstsein für die wichtigsten Probleme zu schärfen, mit denen die interaktive Medienabteilung der Gilde konfrontiert ist. Obwohl derzeit keine Streikposten oder Streiks stattfinden, bleibt ein Streik möglich, da die Verhandlungen über einen neuen Vertrag mit Videospielherstellern ins Stocken geraten sind. Die drei Kernthemen, auf die sich SAG-AFTRA konzentriert, sind Lohnerhöhungen, Sicherheitsbedürfnisse für Bewegungskünstler und ethischer KI-Schutz.

In Bezug auf KI fordert SAG-AFTRA kein vollständiges Verbot, sondern vielmehr Transparenz, ordnungsgemäße Einwilligung nach Aufklärung und eine faire Entschädigung, wenn KI zur Schaffung von Leistungen eingesetzt wird, die tatsächlich nicht von menschlichen Akteuren erbracht wurden. Diese Anfrage wird als vernünftig und kooperativ angesehen und soll die Ausbeutung professioneller Künstler verhindern und gleichzeitig den technologischen Fortschritt berücksichtigen.

Das Thema KI beschränkt sich nicht nur auf Synchronsprecher in Videospielen, sondern hat Auswirkungen auf die gesamte Branche. Allerdings sind Synchronsprecher derzeit der einzige Beruf in der Videospielbranche, der gewerkschaftlich organisiert ist, was es für sie einfacher macht, sich gemeinsam für Rahmenbedingungen einzusetzen, die der gesamten Belegschaft zugute kommen.

Zusätzlich zu ihrer Besorgnis über KI solidarisiert sich SAG-AFTRA auch mit Spieleentwicklern, die ein „unglaublich verheerendes Jahr“ erlebt haben, das von Entlassungen und Berichten über giftige Arbeitsplätze geprägt war. Sowohl Akteure als auch Entwickler verfolgen bei ihrer Arbeit das gemeinsame Ziel des Wohlbefindens und der Nachhaltigkeit.

Während die Game Awards die Errungenschaften der Branche würdigen, betont SAG-AFTRA, wie wichtig es ist, diese Grundbedürfnisse zu diskutieren und zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Menschen hinter den Spielen angemessen geschützt werden. Wenn Menschen in der Branche erfolgreich sind, führt dies zur Entwicklung weiterer großartiger Spiele, an denen jeder Spaß haben kann.

Während die Verhandlungen noch andauern, sieht SAG-AFTRA die Game Awards als Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf diese kritischen Themen zu lenken und sich für die Rechte derjenigen einzusetzen, die ihr Talent und ihre Bemühungen in die Spielebranche einbringen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Game Awards rücken die Anliegen von SAG-AFTRA ins Rampenlicht