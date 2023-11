Ihr neuer, brandneuer Artikel: Einzigartige Tabletop-Spiele zum Ausprobieren

By

Suchen Sie nach einem einzigartigen Tischspiel, das Sie mit Ihren Freunden spielen können? Suchen Sie nicht weiter! Wir haben eine Liste weniger bekannter, aber unglaublich unterhaltsamer Tabletop-Spiele zusammengestellt, die mit Sicherheit stundenlange Unterhaltung bieten werden. Von kompetitiven Kartenspielen bis hin zu eigenständigen RPG-Boxen ist für jeden etwas dabei.

Boba-Meister

In Boba Master wetteifern die Spieler darum, vor allen anderen ein Bubble-Tea-Getränk zu kreieren. Aber es ist nicht so einfach, wie es klingt. Werkzeuge sind knapp und Spieler können Aktionen nur ausführen, indem sie Karten von anderen Spielern nehmen oder Glück bei der Auslosung haben. Das Spiel ist rasant und voller Überraschungen, was es zu einem tollen Partyspiel für alle Altersgruppen macht.

Alien-Raserei

Alien Frenzy ist ein kompetitives Kartenspiel, bei dem derjenige gewinnt, der zuletzt stirbt. Die Spieler müssen sich auf eine Alien-Invasion vorbereiten, indem sie Karten aus dem Vorratsstapel ausspielen. Sobald die UFO-Karte erscheint, beginnt die Invasionsphase. Die Spieler ziehen aus dem Invasionsstapel und hoffen, Alienkarten mit ihren Charakterkarten zu kombinieren, um besondere Fähigkeiten auszulösen. Das Spiel endet, wenn alle Charakterkarten eliminiert wurden. Alien Frenzy ist intensiv und strategisch und hält die Spieler bis zum Schluss auf Trab.

Königlos

Wenn Sie Strategie- und Einflussspiele mögen, ist Kingless die perfekte Wahl. Die Spieler kämpfen darum, den größten Einfluss zu erlangen und zum König der Zwerge gekrönt zu werden. In jeder Runde können Spieler Zwergen-, Gegenstands- oder Ereigniskarten spielen, um Aktionen auszuführen, die ihnen helfen, Einfluss zu gewinnen. Das Spiel endet, wenn ein Spieler sechs oder mehr Karten in seinem Spielbereich hat oder wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist. Kingless ist ein Spiel voller Witz und Taktik, bei dem jede Entscheidung zählt.

Kleine Kisten

Für diejenigen, die Tabletop-RPGs lieben, bietet Little Boxes vier verschiedene, eigenständige RPG-Szenarien. Jede Box hat ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Genre, was sie zu einer großartigen Wahl sowohl für neue als auch für erfahrene RPG-Spieler macht. Egal, ob Sie ein reisender Händler werden, eine Gemeinschaft aufbauen, eine verlassene Raumstation erkunden oder ein übernatürliches Leben führen möchten, Little Boxes hat ein Szenario für Sie.

Diese Tabletop-Spiele bieten eine frische und spannende Alternative zu den üblichen Mainstream-Titeln. Mit einzigartiger Mechanik, fesselnden Themen und Wiederspielbarkeit sind diese Spiele ein Muss für jeden Brettspiel-Enthusiasten.

FAQ

F: Kann ich diese Spiele mit einer großen Gruppe spielen?

A: Ja, die meisten dieser Spiele bieten Platz für mehrere Spieler, je nach Spiel zwischen zwei und zehn Spielern.

F: Wo kann ich diese Spiele kaufen?

A: Einige dieser Spiele können auf den Websites der Entwickler erworben werden, während andere möglicherweise über Kickstarter erhältlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter den bereitgestellten Links.

F: Wie lange dauert das Spielen dieser Spiele?

A: Die Spielzeit variiert für jedes Spiel und liegt zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden. Die voraussichtliche Spielzeit finden Sie in den Beschreibungen.

F: Sind diese Spiele für Kinder geeignet?

A: Das hängt vom Spiel ab. Einige Spiele verfügen möglicherweise über komplexe Mechaniken oder Themen, die eher für ältere Spieler geeignet sind. Überprüfen Sie immer die Altersempfehlungen, bevor Sie mit Kindern spielen.

