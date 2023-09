Laut einer neuen Studie werden die Tage auf der Erde länger

By

Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, dass die Tage auf der Erde aufgrund von Veränderungen in der Entfernung zwischen Erde und Mond allmählich länger werden. Dieses Phänomen wurde vor etwa 1.4 Milliarden Jahren beobachtet, als ein Tag auf der Erde etwas mehr als 18 Stunden dauerte. Die größere Nähe des Mondes zur Erde während dieser Zeit beeinflusste das Rotationsverhalten der Erde. Wenn sich der Mond weiter entfernt, verlangsamt sich die Rotation der Erde, ähnlich wie ein Eiskunstläufer, der langsamer wird, während er seine Arme ausstreckt.

Um dieses Phänomen zu verstehen und zu beschreiben, entwickelten Forscher eine statistische Technik namens Astrochronologie, die eine Brücke zwischen astronomischen Theorien und geologischen Erkenntnissen schlägt. Diese Methode ermöglicht Einblicke in die antike Geologie der Erde, die Entwicklung des Sonnensystems und Klimaübergänge, die in Gesteinsformationen erfasst werden. Es hilft bei der Untersuchung von Milliarden Jahre alten Gesteinen, vergleichbar mit der Untersuchung moderner geologischer Prozesse.

Die Studie befasst sich auch mit Milankovitch-Zyklen, bei denen es sich um Variationen in der Erdbewegung handelt, die durch die Anziehungskraft von Himmelskörpern wie Planeten und Mond verursacht werden. Diese Zyklen beeinflussen die Verteilung des Sonnenlichts auf der Erde und damit auch die Klimamuster. Das Verständnis langfristiger Veränderungen stellt jedoch aufgrund des Konzepts des Chaos im Sonnensystem und des begrenzten Wissens über die Geschichte des Mondes eine Herausforderung dar.

Forscher verwendeten eine neue Methode namens TimeOptMCMC, um die Bewegungen der Planeten vor Milliarden von Jahren genau zu verfolgen und deren Auswirkungen auf die Erde und ihre Milankovitch-Zyklen zu bestimmen. Diese Methode kombiniert statistische Ansätze, astronomische Theorien, geologische Erkenntnisse und Bayes'sche Inversion. Es ermöglichte zuverlässige Auswertungen der Rotationsachsenrichtung der Erde, der Umlaufbahnform, der Tageslänge und der Lücke zwischen Erde und Mond.

Der Schwerpunkt der Studie liegt darauf, die Forschung auf verschiedene geologische Zeitintervalle auszudehnen und die Geschichte und das Verhalten der Erde besser zu verstehen. Durch die Untersuchung von Gesteinsaufzeichnungen und die Entschlüsselung von Milankovitch-Zyklen gewinnen Wissenschaftler Einblicke in das frühe Sonnensystem und den in Gesteinen und der Lebensgeschichte erhaltenen Rhythmus.

Quellen:

– Astrochronologie: Eine statistische Technik, die astronomische Theorien und geologische Erkenntnisse kombiniert, um die geologische Vergangenheit der Erde zu verstehen.

– Milankovitch-Zyklen: Variationen in der Erdbewegung, die durch die Anziehungskraft von Himmelskörpern verursacht werden und zu Veränderungen in den Klimamustern führen.

– Chaos im Sonnensystem: Die Anfälligkeit des Sonnensystems mit seinen verschiedenen Komponenten für kleine anfängliche Schwankungen, die Millionen von Jahren später zu erheblichen Veränderungen führen können.

– TimeOptMCMC: Eine statistische Methode, die geologische und astronomische Ansätze kombiniert, um die antike Geologie und Klimaübergänge der Erde zu untersuchen.

– Bayesianische Inversion: Eine Methode zur Schätzung der Unsicherheit in wissenschaftlichen Modellen durch Einbeziehung von Vorwissen und beobachteten Daten.