Unvorhersehbare Wetterverhältnisse bringen Veränderungen in Zentralflorida mit sich

Eine plötzliche Wetteränderung hat in ganz Zentralflorida zu schwankenden Temperaturen geführt. Während am Mittwochabend die Temperaturen auf 30, 40 und 50 Grad fielen, erlebten die Einwohner von Orlando mit Mitte 40 ein etwas milderes Tief. Es ist ratsam, sich auf kältere Bedingungen vorzubereiten, indem Sie sich mehrere Schichten anziehen, bevor Sie am Mittwochabend nach draußen gehen.

Im Marion County hingegen wird es voraussichtlich noch kühler, da eine Frostwarnung gilt, wenn die Temperaturen auf über 30 °C sinken. Im Laufe der Arbeitswoche kommt es jedoch zu einer allmählichen Aufwärmung bei hohen Nachmittagstemperaturen, begleitet von viel Sonnenschein am Donnerstag und Freitag.

Am Donnerstagnachmittag steigen die Temperaturen wieder auf über 60 und unter 70 Grad. Wenn der Freitagmorgen näher rückt, kann Zentralflorida mit einem kühlen Start der Share Your Christmas-Veranstaltung rechnen, wobei die Temperaturen auf über 40 und 50 Grad fallen. Nichtsdestotrotz tragen Sonnenschein und ein Südostwind dazu bei, dass es tagsüber auf untere und mittlere 70°C ansteigt, was für einen angenehmen Nachmittag mit reichlich Sonnenschein sorgt.

Es wird erwartet, dass das Wochenende wärmer beginnt und die Temperaturen die oberen 70er und unteren 80er Jahre erreichen. Während am Samstag ein oder zwei vereinzelte Schauer möglich sind, bleibt die Gesamtprognose weiterhin sonnig und trocken.

Am Sonntagnachmittag werden jedoch Änderungen erwartet, da sich die nächste Kaltfront der Region nähert. Dies wird am Nachmittag und Abend vereinzelten Regen und Stürme mit sich bringen. Am späten Sonntag wird der Regen nachlassen, was zu einem trockenen Start in die Arbeitswoche am Montag führen wird. Erwarten Sie eine Mischung aus Sonne und Wolken sowie regenfreie Bedingungen. Die Kaltfront am Sonntag wird zu kühleren Temperaturen führen und die Höchstwerte auf über 60 und unter 70 sinken.

Für die genaueste Wettervorhersage für Zentralflorida bleiben Sie auf dem Laufenden bei WESH 2 online und auf Sendung. Sie können auch die WESH 2 News-App herunterladen, um aktuelle Wetterwarnungen zu erhalten und über alle Änderungen der Wetterbedingungen informiert zu bleiben.