Orange Pi stellt den Orange Pi Zero 2W vor: eine leistungsstarke Alternative zum Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi hat sein neuestes Angebot vorgestellt, den Orange Pi Zero 2W, der im Vergleich zu seinen Mitbewerbern eine verbesserte Leistung und mehr Speicher verspricht. Der Orange Pi Zero 2W wird von einem Allwinner H618 Quad-Core-Cortex-A53-Prozessor angetrieben und ist damit eine robuste Wahl für eine Reihe von Anwendungen, darunter TV-Boxen, Smart Screen Casting-Geräte, Smart Homes, Smart Gateways und das Internet der Dinge (IoT).

Der Orange Pi Zero 2W ist vom Raspberry Pi Zero 2 W inspiriert, der im Oktober 2021 als leistungsstärkerer Nachfolger des ursprünglichen Raspberry Pi Zero auf den Markt kam. Ähnlich wie sein Raspberry-Pendant verfügt der Orange Pi Zero 2W über einen Quad-Core-Arm-Cortex-A53-Prozessor, bietet jedoch eine Taktrate von bis zu 1.5 GHz und ist damit 50 % schneller als der Raspberry Pi Zero 2 W bei Standardgeschwindigkeiten. Darüber hinaus verfügt es über einen Arm Mali G31-MP2-Grafikprozessor mit Unterstützung für OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 und Vulkan 1.1.

Ein großer Vorteil des Orange Pi Zero 2W ist seine Speicherkapazität. Benutzer können zwischen 1 GB, 1.5 GB, 2 GB oder 4 GB RAM wählen, was dem Doppelten des Minimums und bis zu dem Achtfachen des Maximums entspricht, das auf dem Raspberry Pi Zero 2W verfügbar ist. Das Board verfügt außerdem über 16 MB SPI-Flash-Speicher und einen microSD-Steckplatz für den Primärspeicher.

Zu den Hauptmerkmalen des Orange Pi Zero 2W gehören ein Mini-HDMI 2.0-Anschluss mit 4k60-Unterstützung, zwei USB 2.0-Typ-C-Anschlüsse (einer für die Stromversorgung und einer für Geräte) und ein unbestückter 40-Pin-GPIO-Header. Es verfügt außerdem über Wi-Fi 5- und Bluetooth 5.0/BLE-Konnektivität.

Was die Erweiterungsmöglichkeiten angeht, bietet der Orange Pi Zero 2W eine benutzerdefinierte 24-Pin-Erweiterungsschnittstelle, die zwei USB 2.0-Lanes, eine 10/100-Ethernet-Verbindung, analoge Audio- und Videounterstützung, einen Infrarotempfänger sowie Anschlüsse für Strom und Benutzer umfasst -definierte Schaltflächen. Während es keinen Camera Serial Interface (CSI)-Anschluss wie beim Raspberry Pi Zero 2 W gibt, bietet der Orange Pi USB 2.0-Konnektivität als Alternative zur Kameraunterstützung.

Die Softwarekompatibilität umfasst Android 12, Debian 11 und 12, Ubuntu 20.04 und 22.04 sowie das firmeneigene Arch Linux-basierte Orange Pi OS.

Der Orange Pi Zero 2W ist im AliExpress-Shop von Orange Pi erhältlich. Die Preise reichen von 12.90 $ für das 1-GB-RAM-Modell bis zu 23 $ für die 4-GB-Variante. Darüber hinaus beginnen Pakete, die eine Erweiterungskarte mit analogem Audio, USB 2.0-Anschlüssen in voller Größe, einen Ethernet-Anschluss, Tasten und einen Infrarotempfänger enthalten, bei 17.80 $ (ohne Versandkosten).

Insgesamt ist der Orange Pi Zero 2W eine konkurrenzfähige Alternative zum Raspberry Pi Zero 2 W. Er bietet verbesserte Leistung, reichlich Speicheroptionen und vielfältige Konnektivitätsfunktionen und ist damit eine geeignete Wahl für verschiedene IoT- und Smart-Home-Anwendungen.

Quellen:

– Orange Pi

- AliExpress