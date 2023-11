Neue Funktionen und Designverbesserungen: Entdecken Sie Oppo ColorOS 14

By

Oppo, der renommierte Smartphone-Hersteller, stellt ColorOS 14 vor, sein neuestes mobiles Betriebssystem. ColorOS 14 basiert auf Android 14 und soll weltweit auf Oppo-Telefonen eingeführt werden. Die Veröffentlichung konzentriert sich zunächst auf Flaggschiff-Modelle wie das Find N2 Flip und wird schrittweise auf günstigere Optionen ausgeweitet, darunter das Reno 10. Im Oktober wurde die öffentliche Beta von ColorOS 14 für die Find X5-Serie und andere kompatible Modelle gestartet.

ColorOS 14 führt eine Reihe innovativer KI-gestützter Funktionen ein, die an die von Googles Pixel 8 erinnern. Die SmartTouch-Funktion ermöglicht es Benutzern beispielsweise, verschiedene Arten von Inhalten wie Text, Bilder und Videos einfach auszuwählen und im zu sammeln Dateien andocken oder mit einfachen Auswahl- und Ziehgesten zu einer einzigen Notiz zusammenfassen. Eine weitere bemerkenswerte Ergänzung ist Smart Image Matting, das das Zuschneiden mehrerer Motive aus einem einzelnen Bild oder einem angehaltenen Video ermöglicht.

Um das Benutzererlebnis und die Akkulaufzeit zu verbessern, hat Oppo Smart Charging implementiert, das den Ladestrom automatisch an den Nutzungsstatus des Telefons anpasst. Dies trägt dazu bei, unnötigen Batterieverschleiß zu verhindern und eine optimale Leistung im Laufe der Zeit sicherzustellen. Darüber hinaus verpixelt die KI-basierte Datenschutzfunktion AutoPixelate von Oppo, die in ColorOS 13 eingeführt wurde, automatisch vertrauliche Informationen wie Namen und Telefonnummern in Screenshots, bevor sie diese weitergibt.

Hinsichtlich der Leistung legt Oppo bei seiner Trinity Engine Wert auf drei Hauptmerkmale: ROM-Vitalisierung, RAM-Vitalisierung und CPU-Vitalisierung. ROM Vitalization nutzt Datei- und App-Komprimierung, um bis zu 20 GB Speicher zu sparen. Die RAM-Vitalisierung optimiert die RAM-Nutzung und erhöht die Gesamtsystemgeschwindigkeit, während die CPU-Vitalisierung die Verarbeitungsleistung für eine reibungslosere Leistung erhöht.

Aufbauend auf dem Erfolg von ColorOS 13 setzt Oppo seine Designentwicklung mit ColorOS 14 fort. Wie OnePlus OxygenOS wird Oppos Aquamorphic-Ästhetik – ein vom Wasser inspiriertes Design – in das neueste Update übernommen. Darüber hinaus führt ColorOS 14 eine neue Sammlung von Klingeltönen für Anrufe, Alarme und Benachrichtigungen ein, die dem Benutzererlebnis einen Hauch von Personalisierung verleihen.

FAQ:

F: Was ist ColorOS 14?

A: ColorOS 14 ist das neueste mobile Betriebssystem, das Oppo für seine Smartphones weltweit entwickelt hat.

F: Was sind einige bemerkenswerte Funktionen von ColorOS 14?

A: ColorOS 14 bietet eine Vielzahl von KI-gestützten Funktionen, darunter SmartTouch für die Auswahl und Organisation von Inhalten, Smart Image Matting für das Zuschneiden von Motiven, Smart Charging für optimierten Akkuverbrauch und AutoPixelate für den Schutz der Privatsphäre.

F: Wie verbessert Trinity Engine die Leistung?

A: Die in ColorOS 14 enthaltene Trinity Engine umfasst ROM-Vitalisierung für Speichereinsparungen, RAM-Vitalisierung für verbesserte Geschwindigkeit und CPU-Vitalisierung für einen reibungsloseren Betrieb.

F: Welche Designverbesserungen bietet ColorOS 14?

A: ColorOS 14 baut auf der in ColorOS 13 eingeführten Aquamorphic-Ästhetik auf und bietet ein vom Wasser inspiriertes Design. Außerdem werden neue Klingeltöne für Anrufe, Alarme und Benachrichtigungen eingeführt.

F: Wann wird ColorOS 14 verfügbar sein?

A: ColorOS 14 wird weltweit eingeführt, angefangen bei Flaggschiff-Handys wie dem Find N2 Flip bis hin zu preisgünstigen Angeboten wie dem Reno 10. Die öffentliche Beta wurde im Oktober für kompatible Modelle gestartet.