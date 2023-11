Oppo Pad Air 2: Ein neues Tablet, das neben der Oppo Reno 11-Serie auf den Markt kommt

By

Oppo bereitet sich darauf vor, nächste Woche in China sein neuestes Tablet, das Oppo Pad Air 2, vorzustellen. Dieses neue Tablet wird als Nachfolger des Oppo Pad Air vom letzten Jahr dienen. Vor seiner offiziellen Markteinführung hat Oppo über verschiedene Social-Media-Kanäle aktiv über das Design und die Spezifikationen des Geräts geworben.

Das Oppo Pad Air 11 wird zusammen mit der Oppo Reno 23-Serie am 2. November vorgestellt und weist eine ähnliche Designsprache auf wie sein Vorgänger und das OnePlus Pad Go. Mit dicken Displayrändern und abgerundeten Ecken präsentiert sich das Tablet in zwei verschiedenen Farbtönen.

Durchgesickerten Berichten zufolge handelt es sich beim Oppo Pad Air 2 vermutlich um eine umbenannte Version des OnePlus Pad Go. Diese Spekulationen haben den Tippgeber Digital Chat Station zu der Annahme veranlasst, dass der Preis für das Tablet in China etwa 1,000 CNY (ca. 11,500 Rupien) betragen wird.

Darüber hinaus soll das Tablet über ein 11.4-Zoll-Display mit 2K-Auflösung verfügen. Es wird vom MediaTek Helio G99 SoC angetrieben und verfügt über einen 8,000-mAh-Akku.

Sollte es sich beim Oppo Pad Air 2 tatsächlich um ein umbenanntes OnePlus Pad Go handeln, können wir davon ausgehen, dass es ähnliche Spezifikationen zu einem vergleichbaren Preis bietet. In Indien kostet das OnePlus Pad Go Rs. 19,999 für die reine WLAN-Variante mit 128 GB Speicher.

Das OnePlus Pad Go verfügt über ein 11.35 Zoll großes 2.4K-LCD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Es läuft auf dem MediaTek Helio G99 SoC, gepaart mit 8 GB LPDDR4X RAM und bis zu 256 GB UFS 2.2-Speicher. Das Tablet verfügt außerdem über eine 8-Megapixel-Rückkamera mit EIS-Unterstützung, eine 8-Megapixel-Frontkamera und ist mit einem 8,000-mAh-Akku mit 33-W-SUPERVOOC-Schnellladung ausgestattet.

Insgesamt wird das Oppo Pad Air 2 mit seinem verbesserten Design und seiner Leistung Aufmerksamkeit erregen und es zu einem mit Spannung erwarteten Gerät auf dem Tablet-Markt machen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wann kommt das Oppo Pad Air 2 auf den Markt?

Das Oppo Pad Air 2 kommt am 23. November in China auf den Markt.

2. Wie hoch ist der voraussichtliche Preis des Oppo Pad Air 2?

Gerüchten zufolge soll das Tablet in China etwa 1,000 CNY (ca. 11,500 Rupien) kosten.

3. Was sind die wichtigsten Spezifikationen des Oppo Pad Air 2?

Das Oppo Pad Air 2 wird voraussichtlich über ein 11.4-Zoll-2K-Display, einen MediaTek Helio G99 SoC und einen 8,000-mAh-Akku verfügen.

4. Ist das Oppo Pad Air 2 eine umbenannte Version des OnePlus Pad Go?

Es gab Spekulationen, dass es sich beim Oppo Pad Air 2 um ein umbenanntes OnePlus Pad Go handeln könnte.

5. Was kostet das OnePlus Pad Go in Indien?

Der Preis für das OnePlus Pad Go beginnt bei Rs. 19,999 für die reine WLAN-Variante mit 128 GB Speicher.