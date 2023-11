Oppo A79 5G: Das Midrange-Wunder mit leuchtenden Federn

Das Oppo A79 5G hat seinen großen Einzug in den malaysischen Smartphone-Markt gehalten und bietet eine einzigartige Mischung aus Stil und Konnektivität. Als Mittelklasse-Gerät mit 5G-Fähigkeiten positioniert, zeichnet sich das Oppo A79 5G durch sein faszinierendes „Glowing Feather Design“ aus.

Interessierte Kunden können das Oppo A79 5G jetzt über verschiedene Kanäle erwerben, darunter offizielle Einzelhandelsmarkengeschäfte, Partnerhändler, den Oppo Malaysia eStore und den offiziellen Oppo Store auf Lazada und Shopee. Dieses Smartphone kostet 1,199 RM und ist in einer Einzelkonfiguration mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher erhältlich. Spannenderweise haben Sie auch die Chance, ein kostenloses Oppo A79 5G zu gewinnen, indem Sie vor dem 15. November an einem Wettbewerb auf der Facebook-Seite von Oppo Malaysia teilnehmen und drei Fragen richtig beantworten.

Was die technischen Daten angeht, enttäuscht das Oppo A79 5G nicht. Es verfügt über ein beachtliches 6.72-Zoll-FHD+-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und bietet ein flüssiges und beeindruckendes visuelles Erlebnis. Obwohl es auf ein LCD-Panel setzt, überzeugen die Farben dennoch, da sie den gesamten DCI-P3-Farbraum abdecken. Allerdings ist die Spitzenhelligkeit mit 680 Nits im Vergleich zu den AMOLED-Konkurrenten etwas geringer. Um den Bildschirm vor Kratzern zu schützen, hat Oppo Panda Glass eingebaut und das Gerät mit der Schutzklasse IP54 gegen Staub und Wasser ausgezeichnet.

Die Enthüllung der Rückseite des Oppo A79 5G zeigt ein faszinierendes lila Design, insbesondere in der Dazzling Purple-Variante. Die strukturierte Oberfläche erinnert an Federn und verleiht ihm einen Hauch von Eleganz und Einzigartigkeit. Für eine konventionellere Alternative bietet die Mystery Black-Variante einen klassischen Look. Bemerkenswert ist, dass dieses Smartphone nur 193 g wiegt und schlanke 7.99 mm dünn ist, was Komfort und Tragbarkeit gewährleistet.

Unter der Oberfläche wird das Oppo A79 5G vom MediaTek Dimensity 6020 angetrieben, begleitet von 8 GB LPDDR4X RAM und 256 GB UFS 2.2-Speicher. Darüber hinaus gibt es einen microSD-Kartensteckplatz für erweiterbaren Speicher. Es läuft auf Android 13 und verfügt über das ColorOS 13.1-Overlay von Oppo für ein nahtloses Benutzererlebnis. Für all diese Funktionen sorgt ein großzügiger 5,000-mAh-Akku, der das 33-W-SuperVOOC-Schnellladen unterstützt.

Auf der Kamerafront überzeugt das Oppo A79 5G mit seiner 50-MP-Hauptkamera mit f/1.8-Blende. Es wird von einer sekundären 2-Megapixel-Porträtkamera begleitet, die in einem von mechanischen Uhren inspirierten Kamerabuckel untergebracht ist. Dieses Design zeigt ein Doppelzifferblattmotiv und eine reflektierende Textur. Für atemberaubende Selfies bietet das Gerät eine 8-MP-Frontkamera mit einer f/2.0-Blende.

Zu den bemerkenswerten Zusatzfunktionen des Oppo A79 5G gehören Stereolautsprecher mit bis zu 86 % höherer Lautstärke, eine 3.5-mm-Kopfhörerbuchse und Unterstützung für drahtlose 5G-, NFC-, WiFi 5- und Bluetooth 5.3-Konnektivität. Mit seinem attraktiven Design, den beeindruckenden Spezifikationen und der Konnektivität der nächsten Generation ist das Oppo A79 5G ein Wunderwerk der Mittelklasse, das alle Anforderungen moderner Smartphone-Benutzer erfüllt.

