Gesetzesvorschläge zum Schutz von bezahlbarem Wohnraum in New York

Zusammenfassung: Mehrere Gesetzesentwürfe, die auf die Unterzeichnung durch Gouverneurin Kathy Hochul warten, zielen darauf ab, die Wohnungskrise in New York City durch den Erhalt und Schutz des vorhandenen bezahlbaren Wohnraums zu bewältigen. Diese Gesetzesentwürfe würden dafür sorgen, dass mietpreisstabilisierte Wohnungen erschwinglich bleiben, Mietern die Möglichkeit geben, gegen Mietüberschreitungsbetrug vorzugehen, Orientierungshilfen für die Mietpreisstabilisierung in Gebieten im Hinterland bieten und den Gebäudeeigentum und die Verantwortung für die Instandhaltung klarstellen. Angesichts der steigenden Zahl von Obdachlosen und des anhaltenden Verlusts an bezahlbarem Wohnraum ist die Unterzeichnung dieser Gesetzesentwürfe von entscheidender Bedeutung, da sie mit der Absicht des bahnbrechenden Mietergesetzes von 2019, dem Housing Stability and Tenant Protection Act, im Einklang stehen.

Der erste Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Bezahlbarkeit mietpreisstabilisierter Wohnungen durch strengere Regulierungen aufrechtzuerhalten. Zwar gibt es bereits hilfreiche Regelungen, doch ein Gesetz würde einen größeren Schutz bieten. Der zweite Gesetzentwurf zielt darauf ab, Mietern die Möglichkeit zu geben, gegen Betrug mit Mietüberschreitungen vorzugehen, der vor dem Housing Stability and Tenant Protection Act von 2019 aufgetreten ist. Dadurch würde sichergestellt, dass Mieter eine faire Behandlung erhalten und keinen übermäßigen Mieterhöhungen ausgesetzt sind.

Darüber hinaus konzentriert sich ein weiterer Gesetzentwurf darauf, Gemeinden im Hinterland Orientierungshilfen zur Mietstabilisierung zu geben. Dadurch können diese Gemeinden fundierte Entscheidungen darüber treffen, ob sie Maßnahmen zur Mietpreisstabilisierung umsetzen möchten. Schließlich zielt der vierte Gesetzentwurf darauf ab, das Eigentum an Gebäuden und die Verantwortung für die Instandhaltung zu klären. Durch die klare Identifizierung dieser Aspekte können Mieter die entsprechenden Parteien für Reparaturen und Wartungsprobleme zur Rechenschaft ziehen.

Eine Verzögerung der Unterzeichnung dieser Gesetze würde Vermietern die Möglichkeit geben, mehr mietpreisstabilisierte Wohnungen aus dem bezahlbaren Wohnungsmarkt zu nehmen. Die Praxis des „Frankensteining“, bei dem erschwingliche Wohneinheiten kombiniert und in Luxusapartments umgewandelt werden, ist ein wachsendes Problem. Darüber hinaus hindert die Verzögerung die Kommunen daran, die Zahl der leerstehenden Einheiten genau einzuschätzen und festzustellen, ob ihre Mieter Anspruch auf Mietpreisstabilisierung haben.

Auf lokaler Ebene der Gesetzesvorschlag von Ratsmitglied Carlina Rivera, Intro. 195-B fordert städtische Inspektionen unbewohnter Wohnungen, die eine Gefahr für Anwohner darstellen. Diese Maßnahme würde die Lagerung leerer Wohnungen verhindern und die Sicherheit der umliegenden Gemeinden schützen.

Der Erhalt des mietstabilisierten Wohnungsbestandes ist ein entscheidender Schritt zur Bewältigung der Wohnungskrise. Durch die Unterzeichnung dieser Gesetzesentwürfe würde Gouverneur Hochul sicherstellen, dass erschwinglichere Wohnungen für Mieter weiterhin zugänglich bleiben, und den Kommunen die Befugnis geben, Maßnahmen zur Mietpreisstabilisierung zu wählen. Es ist unbedingt erforderlich, den Gouverneur zu drängen, diese Gesetzesentwürfe umgehend zu unterzeichnen und die Rechte der Mieter zu schützen und gleichzeitig die Immobilienkrise in New York City zu bekämpfen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Gesetzesvorschläge zum Schutz von bezahlbarem Wohnraum in New York