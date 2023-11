Neue Führungskrise erschüttert OpenAI, da Mitarbeiter Rücktritt vom Vorstand fordern

By

OpenAI, das angesehene KI-Unternehmen, das für seine bahnbrechende Arbeit auf diesem Gebiet bekannt ist, steht vor einem großen Umbruch, da 490 Mitarbeiter mit dem Ausscheiden drohen, sofern es nicht zu einer vollständigen Erneuerung des Vorstands und der Wiedereinstellung von Sam Altman als CEO zusammen mit Mitbegründer Greg Brockman kommt. Die Kontroverse ist darauf zurückzuführen, dass Altman kürzlich vom Vorstand entlassen wurde, was zu weit verbreiteter Unzufriedenheit unter der Belegschaft geführt hat.

In einem scharf formulierten Brief der OpenAI-Mitarbeiter bringen sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Art und Weise, wie Altman gekündigt und Brockman aus dem Vorstand entfernt wurde, nicht nur die Mission des Unternehmens untergraben, sondern auch ihre gemeinsamen Erfolge gefährdet hat. Die Mitarbeiter werfen dem Vorstand Inkompetenz und mangelnde Glaubwürdigkeit bei der Überwachung von OpenAI vor.

Der überraschende Aspekt des Briefes ist die Aufnahme von Ilya Sutskever, dem Chefwissenschaftler von OpenAI und Vorstandsmitglied, der selbst beschuldigt wurde, den Putsch im Vorstand gegen Altman inszeniert zu haben. Sutskever drückte jedoch sein Bedauern über seine Rolle aus und erklärte, dass er nie die Absicht hatte, dem Unternehmen Schaden zuzufügen, und dass er sich für die Wiedervereinigung der Organisation einsetzt.

Diese jüngste Entwicklung folgt auf ein turbulentes Wochenende im Silicon Valley. Der Vorstand von OpenAI entließ Altman zunächst mit der Begründung, es fehle ihm an Transparenz in der Kommunikation, sah sich jedoch mit massiver Gegenreaktion von Investoren, darunter dem Branchenriesen Microsoft, konfrontiert. Dies führte zu einem möglichen Plan für Altmans Rückkehr, der letztendlich vom Vorstand verworfen wurde. In einer überraschenden Wendung der Ereignisse wurde sowohl Altman als auch Brockman angekündigt, sich Microsoft anzuschließen und eine neue Forschungseinheit für fortgeschrittene KI zu leiten.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen hat der Vorstand von OpenAI seine Führung erneut neu besetzt und die Interims-CEO Mira Murati durch Emmett Shear, den ehemaligen CEO der Videospiel-Streaming-Site Twitch, ersetzt. Diese schnelle Abfolge von Änderungen hat viele OpenAI-Mitarbeiter frustriert, insbesondere aufgrund eines vermeintlichen Mangels an Kommunikation hinsichtlich der Kündigung von Altman.

Der Brief der Mitarbeiter enthält die Drohung, zu Altman zu Microsoft zu wechseln, da sie behaupten, Microsoft habe ihnen Positionen bei der neuen Tochtergesellschaft zugesichert. Die OpenAI-Mitarbeiter bestehen darauf, dass sie, sofern nicht alle derzeitigen Vorstandsmitglieder zurücktreten und zwei neue leitende unabhängige Direktoren ernannt werden, zusammen mit der Wiedereinstellung von Altman und Brockman, sofort Maßnahmen ergreifen werden, um zurückzutreten und der neu gegründeten Microsoft-Tochtergesellschaft beizutreten.

Diese jüngste Führungskrise bei OpenAI hat Fragen zur Kompetenz des Vorstands und seiner Fähigkeit, das Unternehmen effektiv zu steuern, aufgeworfen. Der Ausgang dieser Revolte bleibt ungewiss, aber es ist offensichtlich, dass die Mitarbeiter glauben, dass ein bedeutender Führungswechsel notwendig ist, um die Mission und den anhaltenden Erfolg von OpenAI zu bewahren.

FAQ

Warum drohen OpenAI-Mitarbeiter mit der Kündigung?

OpenAI-Mitarbeiter erwägen, das Unternehmen zu verlassen, da sie mit der Entscheidung des Vorstands, Sam Altman zu entlassen und Greg Brockman aus dem Vorstand zu entfernen, unzufrieden sind. Sie glauben, dass diese Aktion die Mission des Unternehmens untergraben und ihre Erfolge gefährdet hat.

Wer hat sich dem Protest der Mitarbeiter angeschlossen?

Der von den OpenAI-Mitarbeitern veröffentlichte Brief enthält Unterschriften verschiedener Mitarbeiter, darunter Ilya Sutskever, der Chefwissenschaftler und Vorstandsmitglied des Unternehmens, dem ursprünglich vorgeworfen wurde, den Putsch gegen Sam Altman inszeniert zu haben.

Wie war die Reaktion des Vorstands und der Investoren von OpenAI?

Der Vorstand von OpenAI sah sich mit der Gegenreaktion von Investoren, insbesondere von Microsoft, konfrontiert, was zu der Möglichkeit einer Rückkehr von Sam Altman führte. Der Vorstand entschied sich jedoch letztlich dagegen. Altman und Greg Brockman werden voraussichtlich zu Microsoft wechseln, um eine neue Forschungseinheit für fortgeschrittene KI zu leiten.

Welche Maßnahmen erwägen die Mitarbeiter?

Die OpenAI-Mitarbeiter drohen, aus dem Unternehmen auszutreten und sich der neuen Microsoft-Tochtergesellschaft unter der Leitung von Sam Altman und Greg Brockman anzuschließen. Berichten zufolge hat Microsoft diesen Mitarbeitern Positionen innerhalb der Tochtergesellschaft zugesichert.

Welche Forderungen stellen die Mitarbeiter an den Vorstand, um ihren Austritt zu verhindern?

Um Rücktritte von Mitarbeitern zu verhindern, sieht das Schreiben der OpenAI-Mitarbeiter vor, dass alle derzeitigen Vorstandsmitglieder zurücktreten müssen und zwei neue leitende unabhängige Direktoren, wie Bret Taylor und Will Hurd, ernannt werden müssen. Darüber hinaus fordern die Mitarbeiter im Rahmen des Führungswechsels die Wiedereinstellung von Sam Altman und Greg Brockman.