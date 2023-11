OpenAI steht nach der überraschenden Entlassung des CEO vor Aufruhr und Abgängen

Drei Tage nach der unerwarteten Entlassung seines CEO Sam Altman erlebt OpenAI interne Turbulenzen. Laut einem Brief, der am Montag, dem 20. November, von mehreren US-Medien veröffentlicht wurde, haben mehrere Spitzenmanager des Startups für künstliche Intelligenz den Rücktritt des gesamten Vorstands gefordert und damit gedroht, das Unternehmen zu verlassen, wenn ihrer Forderung nicht nachgekommen wird.

Dieser Aufstand folgt auf ein turbulentes Wochenende. Der Vorstand von OpenAI, der seit der Einführung von ChatGPT vor einem Jahr ein Symbol für generative KI ist, überraschte am Freitag alle mit der Ankündigung der sofortigen Entlassung von Altman. Der Vorstand erklärte, eine gründliche Überprüfung habe ergeben, dass Altman in seiner Kommunikation nicht völlig transparent gewesen sei, was ihn daran gehindert habe, seinen Pflichten nachzukommen. Infolgedessen erklärte der Vorstand, dass er kein Vertrauen mehr in seine Führung habe.

Nach der Ankündigung haben mehrere wichtige Mitglieder des Unternehmens, darunter Vorstandsvorsitzender Greg Brockman, ihren Rücktritt angekündigt. In einer Mitteilung an die Mitarbeiter am Sonntagabend erklärte der Vorstand, dass diese Abgänge notwendig seien, um voranzukommen und die Mission von OpenAI aufrechtzuerhalten.

Der plötzliche Sturz von Sam Altman, Mitbegründer von OpenAI und maßgeblicher Rolle bei der Entwicklung der KI-Plattform ChatGPT, hat Schockwellen durch das Silicon Valley geschickt. In nur einem Jahr war Altman zu einer der Hauptfiguren der Branche geworden.

Emmett Shear, der vorläufige Nachfolger von Altman und Mitbegründer der Video-Streaming-Plattform Twitch, die er bis März leitete, räumte ein, dass der Prozess und die Kommunikation im Zusammenhang mit Altmans Abgang falsch gehandhabt wurden. Shear hat sich verpflichtet, in den nächsten dreißig Tagen eine unabhängige Prüfung durchzuführen, um die Gründe für Altmans Entlassung zu untersuchen und das Führungsteam zu reformieren, um greifbare Ergebnisse für die Kunden sicherzustellen.

