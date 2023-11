OnePlus Buds 3: Neue kabellose Ohrhörer in Arbeit

By

Der chinesische Elektronikhersteller OnePlus plant Berichten zufolge die Einführung einer neuen Ergänzung seiner beliebten OnePlus Buds-Reihe. Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung gibt, wurden auf der Website des Bureau of Indian Standards (BIS) und in der Datenbank der US Federal Communications Commission (FCC) Hinweise auf die kommenden Ohrhörer entdeckt, die angeblich OnePlus Buds 3 heißen.

Laut FCC-Auflistung werden die OnePlus Buds 3 über ein 520-mAh-Akkugehäuse mit 4.5-W-Eingangs- und 1.2-W-Ausgangsunterstützung verfügen. Jeder Ohrhörer soll über einen 58-mAh-Akku verfügen, der den Nutzern stundenlange Wiedergabe ermöglicht. Die auf der Website präsentierten Konzeptskizzen ähneln zuvor durchgesickerten Renderings, was darauf hindeutet, dass die neuen Ohrhörer möglicherweise ein ähnliches Design wie die OnePlus Buds Pro 2 haben.

Screenshots der BIS-Auflistung zeigen, dass die OnePlus Buds 3 bald auf den indischen Markt kommen könnten. Die Auflistung vom 10. Oktober 2023 enthält keine konkreten Angaben zu den Ohrhörern, weist jedoch auf deren baldige Ankunft hin.

Gerüchte rund um die OnePlus Buds 3 deuten darauf hin, dass sie mit 48-dB-Unterstützung für aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ausgestattet sein werden, sodass Benutzer ein wirklich beeindruckendes Audioerlebnis genießen können. Die Ohrhörer sollen außerdem über Bluetooth 5.3 und Google Fast Pair-Konnektivität verfügen, wodurch sie mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel sind. Darüber hinaus bieten sie möglicherweise Unterstützung für zwei Verbindungen und verfügen über eine IP55-zertifizierte Konstruktion, die Wasser- und Schweißbeständigkeit gewährleistet.

Obwohl OnePlus noch keine offiziellen Informationen zu den OnePlus Buds 3 veröffentlicht hat, deuten Spekulationen darauf hin, dass sie zusammen mit dem mit Spannung erwarteten OnePlus 12 vorgestellt werden könnten. Fans warten gespannt auf weitere Updates des Unternehmens zu den Spezifikationen, Funktionen und Verfügbarkeit der OnePlus Buds 3.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie hoch ist die voraussichtliche Akkulaufzeit der OnePlus Buds 3?

Gerüchten zufolge bieten die OnePlus Buds 3 bei ausgeschaltetem ANC eine Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden mit einer einzigen Ladung. In Kombination mit dem Batteriefach können sie eine Gesamtwiedergabezeit von bis zu 33 Stunden ermöglichen.

2. Werden die OnePlus Buds 3 über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) verfügen?

Ja, die OnePlus Buds 3 sollen mit 48 dB Active Noise Cancellation (ANC)-Unterstützung ausgestattet sein, sodass Benutzer ein beeindruckendes Audioerlebnis genießen können, indem sie unerwünschte Hintergrundgeräusche ausblenden.

3. Welche Konnektivitätsoptionen bieten die OnePlus Buds 3?

Die Ohrhörer werden voraussichtlich über Bluetooth 5.3 und Google Fast Pair-Konnektivität verfügen, was eine nahtlose Kopplung mit einer Vielzahl von Geräten für ein problemloses Benutzererlebnis gewährleistet.

4. Werden die OnePlus Buds 3 wasser- und schweißbeständig sein?

Ja, Gerüchten zufolge verfügen die OnePlus Buds 3 über eine IP55-zertifizierte Konstruktion, die sie resistent gegen Wasser und Schweiß macht. Benutzer können sie bequem während des Trainings oder in anderen Umgebungen verwenden, in denen Feuchtigkeit ein Problem darstellen könnte.