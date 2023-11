Fakten und Tipps zur Beobachtung des spektakulären Geminiden-Meteorschauers

Astronomiebegeisterte und Sterngucker warten sehnsüchtig auf die Ankunft eines der brillantesten und zuverlässigsten Meteorschauer des Jahres – der Geminiden. Von jetzt an bis zum 24. Dezember haben Beobachter die Möglichkeit, Zeuge eines spektakulären Schauspiels von bis zu 120 leuchtend gelben Streifen pro Stunde zu werden. Lassen Sie uns auf einige wichtige Fakten und Tipps eingehen, um dieses kosmische Phänomen zu genießen.

Wann und wo zu sehen

Der Geminiden-Meteorschauer wird voraussichtlich zwischen dem 13. und 14. Dezember seinen Höhepunkt erreichen, obwohl die Aktivität von jetzt an bis zum 24. Dezember beobachtet werden kann. Im Gegensatz zu anderen Meteorschauern sind die Geminiden am frühen Abend gut sichtbar, was sie ideal für junge Sterngucker macht, die möglicherweise Schwierigkeiten haben Lange wach bleiben. Suchen Sie sich einfach einen Ort abseits von Stadtlichtern oder Straßenlaternen, ziehen Sie warme Kleidung an und bringen Sie eine kuschelige Decke oder einen Gartenstuhl mit. Positionieren Sie sich nach Süden und blicken Sie in den Nachthimmel.

Herkunft und faszinierende Fakten

Im Gegensatz zu den meisten Meteorschauern, die von Kometen ausgehen, stammen die Geminiden von einem Asteroiden namens 3200 Phaethon. Wissenschaftler glauben, dass dieser Asteroid aufgrund von Rotationsspannungen auseinanderbrach und Milliarden Tonnen Staub und Trümmer in das Sonnensystem freisetzte. Interessanterweise bringt ihn seine Umlaufbahn 3200 Phaethon der Sonne außerordentlich nahe, was zu seinem mythologischen Namensgeber führt – der griechischen Figur, die den Streitwagen des Sonnengottes Helios steuerte.

Die Geminiden haben seit ihren bescheidenen Anfängen Mitte des 1800. Jahrhunderts, als nur 10 bis 20 Meteore pro Stunde sichtbar waren, einen langen Weg zurückgelegt. Unter optimalen Bedingungen können Zuschauer nun auf seinem Höhepunkt erstaunliche 120 Meteore pro Stunde beobachten.

Häufigste Fragen

F: Kann ich den Geminiden-Meteorschauer von überall auf der Welt aus beobachten?

A: Ja, die Zwillinge sind auf der ganzen Welt sichtbar. Sie können dieses himmlische Spektakel also genießen, egal wo Sie sind.

F: Was verursacht Meteorschauer?

A: Meteorschauer treten auf, wenn die Erde Trümmerspuren kreuzt, die Kometen oder Asteroiden hinterlassen. Wenn diese kleinen Himmelsobjekte in unsere Atmosphäre eindringen, zerfallen sie und erzeugen wunderschöne Lichtstreifen.

F: Wie kann ich die besten Fotos vom Geminiden-Meteorschauer machen?

A: Um atemberaubende Fotos aufzunehmen, stellen Sie Ihre Kamera auf ein Stativ mit Weitwinkelobjektiv, verwenden Sie eine hohe ISO-Einstellung und achten Sie auf eine lange Belichtungszeit. Seien Sie geduldig und machen Sie mehrere Aufnahmen, um Ihre Chancen, einen Meteor einzufangen, zu erhöhen.

Der Geminiden-Meteorschauer bietet eine großartige Gelegenheit, über die Wunder des Kosmos nachzudenken. Markieren Sie also Ihren Kalender, packen Sie sich ein und lassen Sie sich vom himmlischen Feuerwerk beeindrucken.

[Quelle: USA TODAY]