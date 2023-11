Neue Indie-Titel für Nintendo Switch: Eine Welt voller Entdeckungen und Abenteuer

Während des jüngsten Indie World Showcase im November 2023 stellte Nintendo eine aufregende Reihe von Indie-Spielen vor, die im nächsten Jahr auf der Nintendo Switch erhältlich sein werden. Unter den faszinierenden Titeln, die ihren Weg auf die beliebte tragbare Konsole finden, stach eine Ankündigung von den anderen ab. Das von der Kritik gefeierte Science-Fiction-Spiel Outer Wilds, das für seine fesselnde Erkundungs- und Zeitschleifenmechanik bekannt ist, erscheint nächsten Monat endlich auf der Nintendo Switch.

Ursprünglich im Jahr 2021 angekündigt, verzögerte sich die Veröffentlichung von Outer Wilds auf der Nintendo Switch, sodass die Fans gespannt auf Updates waren. Zum Glück tauchte das Spiel während des Indie World Showcase wieder auf, wobei Annapurna Interactive das faszinierende, auf Physik basierende Raumfahrt-Gameplay vorstellte, das speziell für die Switch entwickelt wurde. Die für die Konsole erscheinende Version heißt Outer Wilds: Archaeologist Edition und enthält den Echoes of the Eye DLC. Spieler können sich darauf freuen, dieses spannende Abenteuer ab dem 7. Dezember digital zu erleben. Eine physische Veröffentlichung ist für nächstes Jahr geplant.

Outer Wilds war nicht das einzige Indie-Juwel, das eine Bestätigung für einen Nintendo Switch-Port erhielt. Core Keeper, Moonstone Island, Planet of Lana, Heavenly Bodies und Backpack Hero kommen ebenfalls auf die Konsole und erweitern die Bibliothek fesselnder unabhängiger Titel, die Nintendo Switch-Besitzern zur Verfügung steht. Darüber hinaus werden Fans klassischer Game Boy Advance-Spiele erfreut sein zu erfahren, dass Shantae Advance: Risky Revolution, ein Titel, der Anfang der 2000er Jahre nie das Licht der Welt erblickte, endlich fertiggestellt und auf der Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Während sich das Indie World Showcase abspielte, bot es Einblicke in neue und aufregende Spiele, auf die sich die Spieler freuen können. On Your Tail, ein kartenbasiertes Ermittlungsspiel von Humble Games und Memorable Games, bringt eine innovative Wendung in das Detektivgenre. The Star Name Eos, ein Point-and-Click-Fotoabenteuer, verspricht ein einzigartiges und fesselndes Erlebnis für Spieler, die ein frisches und fesselndes Gameplay suchen.

Darüber hinaus überraschte Nintendo die Fans, indem es mehrere Titel, die während der Präsentation vorgestellt wurden, in den Schatten stellte. Spiele wie Howl, Backpack Hero, Enjoy the Diner, Passpartout 2: The Lost Artist und sogar eine Demo für Death Trick: Double Blind standen sofort für begeisterte Spieler zum Eintauchen zur Verfügung.

Die Nintendo Switch beweist weiterhin ihre Vielseitigkeit als Plattform und lockt mit einer vielfältigen Auswahl an Indie-Spielen, die Spieler mit ihrer Kreativität und einzigartigen Spielmechaniken fesseln. Mit der Veröffentlichung dieser neuen Titel in den kommenden Monaten können Nintendo Switch-Besitzer eine endlose Welt voller Entdeckungen und Abenteuer erwarten.