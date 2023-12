Neues und verbessertes Howell Mill Road-Projekt im Gange

By

Die Howell Mill Road in Atlanta steht vor einer großen Umgestaltung, da die Stadt den Grundstein für ein 21.5-Millionen-Dollar-Projekt legt. Die Initiative zielt darauf ab, den zwei Meilen langen Straßenabschnitt zu erneuern und ihn in einen sichereren und besser zugänglichen Korridor zu verwandeln. Die Renovierung, die als „Complete Streets Project“ bezeichnet wird, wird die unebenen und holprigen Bedingungen beseitigen, die die Straße in den letzten Jahren geplagt haben.

Die Modernisierungen umfassen die Hinzufügung von Gehwegen, geschützten Radwegen und synchronisierten Verkehrssignalen. Diese Verbesserungen sind notwendig, da sich die Howell Mill Road zu einem geschäftigen Knotenpunkt für Entwicklung und erhöhte Aktivität entwickelt hat. Da immer mehr Menschen in der Region leben, arbeiten und die verschiedenen Einrichtungen besuchen, ist es von entscheidender Bedeutung, sichere und bequeme Transportmöglichkeiten bereitzustellen.

Rebecca Serna, Geschäftsführerin von Propel ATL, betonte die Bedeutung des Projekts, insbesondere für die örtliche Gemeinschaft. Sie betonte die Notwendigkeit einer verbesserten Sicherheit für Fußgänger, die die Straße überqueren und Zugang zu nahegelegenen Einrichtungen haben. Serna drückte ihre Begeisterung über den ersten Spatenstich aus und erklärte, dass die Renovierung das tägliche Leben der Menschen in der Region verbessern würde.

Während die Anfangsphasen des Projekts in erster Linie die Verlegung von Versorgungseinrichtungen umfassen und möglicherweise nicht sofort erkennbar sind, wird die gesamte Unternehmung voraussichtlich bis zu drei Jahre in Anspruch nehmen. Allerdings gibt es Anreize, um den Auftragnehmer zu ermutigen, früher als geplant fertig zu werden und so Störungen und Unannehmlichkeiten für Anwohner und Unternehmen entlang der Howell Mill Road zu minimieren.

Die Revitalisierung der Howell Mill Road stellt einen bedeutenden Schritt hin zur Schaffung einer fußgängerfreundlicheren und effizienteren Verkehrsinfrastruktur dar. Da Atlanta weiterhin Wachstum und Entwicklung erlebt, sind Projekte wie diese von entscheidender Bedeutung, um den Bedürfnissen einer blühenden Stadt gerecht zu werden und die Sicherheit und den Komfort ihrer Bewohner und Besucher gleichermaßen zu gewährleisten.

