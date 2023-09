Die neuesten Erkenntnisse zu AWS re:Invent 2023, Streaming-Plattformen und dem Börsengang von Arm

In der Welt der Technologieveranstaltungen rückt AWS re:Invent 2023 immer näher und der theCUBE-Branchenanalyst John Furrier prognostiziert, dass einige spannende Entwicklungen bevorstehen. Furrier erwartet einen Fokus auf Hochleistungsrechnen, GPU-Unterstützung und eine klarere Datengeschichte von AWS. Er fragt sich jedoch auch, wie die Zukunft des Ökosystems rund um AWS aussehen wird und ob es neue Höhen erreichen kann. Furrier hat sich in der Vergangenheit bei diesen Veranstaltungen kritisch gegenüber Amazons Monetarisierung seines Ökosystems geäußert.

Wenn es um Streaming-Plattformen geht, ist Furrier davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Integration und der Eliminierung von Kontextwechseln liegt. Er schlägt vor, dass die Plattform, die sich am besten in Abrechnungssysteme integrieren lässt und ein nahtloses Benutzererlebnis bietet, die Oberhand haben wird. Furrier bespricht auch das jüngste Interview, das er mit dem CISO von Prime Video geführt hat, und hebt dessen Bedeutung im AWS Startup Showcase hervor.

Die Diskussion verlagert sich dann auf die IPO-Pläne von Arm. Arm Holdings PLC, ein in Großbritannien ansässiger Chipentwickler, will bei seinem bevorstehenden Börsengang an der New Yorker Börse fast 4.87 Milliarden US-Dollar einnehmen. Analyst Albie Amankona vom globalen Forschungsunternehmen Third Bridge äußerte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Arm, vom aktuellen Trend zur KI zu profitieren, da ein großer Teil der Einnahmen von Arm aus dem Mobilfunk stammt. Allerdings sind Furrier und sein Co-Analyst Dave Vellante mit dieser Perspektive überhaupt nicht einverstanden. Sie glauben, dass die Architekturen von Arm die KI-Inferenz am Edge dominieren werden, da es sich um einen Bereich handelt, in dem Arm eine herausragende Präsenz hat.

Vellante geht auch auf die Risiken ein, die von RISC-V, einer alternativen Architektur, ausgehen, und argumentiert, dass Arm einen erheblichen Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten hat. Auch wenn das Wachstum von Arm möglicherweise nicht exponentiell ist, lobt Vellante seine kostengünstige, leistungsstarke Plattform, die ihm wahrscheinlich seine Marktbeherrschung sichern wird.

Insgesamt geht es in den Diskussionen im CUBE Podcast um die bevorstehende AWS re:Invent-Veranstaltung, die Bedeutung von Integration und Benutzererfahrung in Streaming-Plattformen und das Potenzial der Arm-Architekturen in der KI-Landschaft.

Quellen:

– theCUBE Podcast