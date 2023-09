Der enorme Einfluss von Snapchat auf die Generation Z und die Messaging-Ambitionen von TikTok

Snapchat, eine beliebte Social-Media-Plattform, übt eine große Anziehungskraft auf amerikanische Jugendliche aus, insbesondere innerhalb der Bevölkerungsgruppe der Generation Z. Mit 397 Millionen täglich aktiven Nutzern und Berichten zufolge nutzen 90 % der 13- bis 24-Jährigen in über 20 Ländern die App mindestens monatlich. Der Einfluss von Snapchat ist unbestreitbar. Benutzer öffnen die App fast 40 Mal am Tag und senden über 5 Milliarden Nachrichten, sogenannte Snaps, an ihre engen Freunde und Familie. Tatsächlich glauben Snapchat-Nutzer, dass ihre engen Freunde auf der Plattform einen viermal größeren Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen haben als Prominente oder Influencer.

Diese Fülle an Daten unterstreicht die Bedeutung von Snapchat als Mittel für die Generation Z, mit ihren sozialen Kreisen in Verbindung zu bleiben. Die Beziehungen, die sie auf Snapchat aufbauen, haben einen erheblichen Kaufeinfluss, sogar noch mehr als in anderen sozialen Netzwerken. TikTok, eine weitere beliebte Social-Media-Plattform, hat dies erkannt und versucht nun, in den Messaging-Bereich einzusteigen.

TikTok hat kürzlich Stellenangebote auf seiner Karriereseite veröffentlicht und damit seine Ambitionen zum Ausdruck gebracht, einen erweiterten Chat-Dienst zu entwickeln. In den Beiträgen wird TikTok Social als „das Messaging-Team auf TikTok“ bezeichnet, was den Wunsch der Plattform unterstreicht, ihr Messaging-Erlebnis zu verbessern und echte Freunde nahtlos einzubinden. Zu den zu entwickelnden Kernfunktionen und -komponenten gehören Story, Video Like, Kommentar, Registerkarte „Freunde“, Registerkarte „Posteingang“, Repost, die Funktion „TikTok Now“ und eine eigenständige App.

Mit über 150 Millionen aktiven Nutzern in den Vereinigten Staaten und Nutzern, die fast eine Stunde pro Tag mit der App verbringen, hat TikTok bereits einen erheblichen Anteil der Unterhaltungsaufmerksamkeit der Menschen auf sich. Durch die Integration von Messaging-Funktionen könnte TikTok ein integraler Bestandteil der sozialen Sphären der Nutzer werden und seinen Einfluss weiter erhöhen.

