Das Gesundheitswissenschaftsprogramm der Ohio State University befasst sich mit Privilegien und Vielfalt

Ein von der School of Health and Rehabilitation Sciences der Ohio State University angebotenes Programm zielt darauf ab, das Bewusstsein und Verständnis für Privilegien und Vielfalt unter seinen Studenten zu fördern. Der Kurs mit dem Titel „Individuelle Unterschiede in Patienten-/Klientenpopulationen“ erfordert von den Teilnehmern die Teilnahme an Diskussionen und Aufgaben im Zusammenhang mit Geschlecht und Rasse, einschließlich einer Übung, die die Teilnehmer dazu anregt, über ihre eigenen Privilegien nachzudenken.

Bei einer der Aufgaben namens „Packen Sie den unsichtbaren Rucksack aus“ werden die Schüler aufgefordert, ihre Privilegien in verschiedenen Kategorien wie Rasse, sexuelle Orientierung und Fähigkeiten zu untersuchen. Die Aufgabe ist von Peggy McIntoshs Essay über weiße Privilegien aus dem Jahr 1989 inspiriert. Die Schüler werden ermutigt, über ihre eigenen Privilegien nachzudenken, darüber nachzudenken, wie sie in ihrem täglichen Leben mit der Rasse umgehen, und über die Aussage „Schwarze Leben sind wichtig“ und ihre Auswirkungen auf weiße Amerikaner nachzudenken.

Der Kurs umfasst auch andere Aktivitäten, wie das Ansehen der Dokumentation „White People“ und die Lektüre von Material zu Rasse und Rassismus. Diese Aufgaben zielen darauf ab, die Perspektiven der Studierenden zu erweitern und ihr Verständnis für gesellschaftliche Probleme im Zusammenhang mit Privilegien und Diskriminierung zu vertiefen.

Während einige Kritiker argumentieren, dass der Kurs spaltende Ideologien fördert und Studenten indoktriniert, betonen Befürworter, wie wichtig es ist, zukünftige Gesundheitsdienstleister mit den Fähigkeiten und Kenntnissen auszustatten, die für eine integrative und einfühlsame Pflege erforderlich sind. Als Reaktion auf die Kritik betont die Universität ihr Engagement für die akademische Freiheit und den freien Gedankenaustausch.

In einer Zeit, in der Diversität und Inklusion zunehmend als wesentliche Aspekte der Gesundheitsversorgung anerkannt werden, spielen Programme wie dieses an der Ohio State University eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung zukünftiger medizinischer Fachkräfte auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Patientengruppen. Durch die Förderung von Bewusstsein, Verständnis und Empathie tragen diese Programme zur Schaffung eines integrativeren und gerechteren Gesundheitssystems bei.