Senat von Ohio will Änderungen am Marihuana-Legalisierungsgesetz vornehmen

Der Senat von Ohio bereitet eine Überarbeitung des kürzlich verabschiedeten Gesetzes vor, das den Freizeitkonsum von Marihuana erlaubt. Während das Gesetz am 7. Dezember in Kraft treten soll, wird erwartet, dass die Gesetzgeber diese Woche vorgeschlagene Gesetzesänderungen diskutieren.

Im Gegensatz zu Verfassungsänderungen können beschlossene Gesetze von der Generalversammlung aufgehoben und geändert werden. Der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, und die Gesetzgeber des Bundesstaates haben ihre Absicht zum Ausdruck gebracht, bestimmte Aspekte des Gesetzes zu ändern. Zu den wichtigsten Bereichen, die wahrscheinlich überprüft werden, gehören Steuersätze, die Verteilung der Steuereinnahmen, Grenzwerte für den THC-Gehalt, Schutzmaßnahmen für Unternehmen, die Anti-Drogen-Richtlinien umsetzen, und Regeln für den Konsum von Marihuana im Freien.

Im Repräsentantenhaus wurden bereits zwei Gesetzesentwürfe eingebracht, die einige dieser Probleme angehen sollen. Es bleibt jedoch ungewiss, wie diese verschiedenen Vorschläge in Gesetze umgesetzt werden, die die Unterstützung beider Kammern finden können.

Senator Mark Romanchuk hat die Möglichkeit vorgeschlagen, das initiierte Gesetz vollständig abzuschaffen und Freizeitmarihuana durch die bestehenden medizinischen Marihuana-Gesetze des Staates zu legalisieren. Konkrete Einzelheiten dazu, wie dies umgesetzt werden soll, wurden nicht bekannt gegeben.

John Fortney, ein Sprecher von Senatspräsident Matt Huffman, bestätigte, dass es keine Absicht gebe, die Wahlergebnisse zu kippen. Stattdessen will der Senat entscheidende Änderungen an dem Gesetz vornehmen, das als industriefreundliches Abkommen angesehen wurde.

Eines der Hauptthemen, die wahrscheinlich diskutiert werden, ist die Höhe der Besteuerung. Huffman ist der Ansicht, dass die derzeitige Verbrauchsteuer von 10 % im Vergleich zu anderen Bundesstaaten zu niedrig ist. Er ist auch nicht mit dem Steuerverteilungssystem einverstanden und behauptet, dass es denjenigen, die in der Marihuana-Industrie tätig sind, ungerechtfertigt zugute kommt.

Obwohl einige Aspekte des neuen Gesetzes am 7. Dezember umgesetzt werden, darunter Zulagen für den Hausanbau und den begrenzten Besitz, werden wesentliche Teile des Gesetzes erst in Kraft treten, wenn entsprechende Lizenzregeln festgelegt wurden. Huffman ist daran interessiert, Änderungen vorzunehmen, bevor der Regulierungsprozess beginnt.

Letztendlich steht der Senat von Ohio vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen dem Willen der Wähler und den Bedenken der Gesetzgeber und Interessenvertreter der Industrie zu finden. Es bleibt abzuwarten, wie diese Überlegungen die endgültige Gesetzgebung beeinflussen werden.

