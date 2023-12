Ohio-Gesetzgeber wollen das Freizeitmarihuana-Gesetz überarbeiten

Die Gesetzgeber in Ohio wollen Änderungen am neu verabschiedeten Freizeitmarihuana-Gesetz des Staates vornehmen, bevor es in zwei Tagen in Kraft tritt. Sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus veröffentlichten Vorschläge mit unterschiedlichen Meinungen zur Regulierung des Konsums und Verkaufs von Cannabis.

Der Vorschlag des Senats umfasst die Abschaffung des Eigenanbaus und die Festlegung niedrigerer THC-Grenzwerte für Cannabisprodukte. Andererseits zielt der Vorschlag des Repräsentantenhauses, genannt House Bill 354, darauf ab, das Angebot für den Eigenanbau aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Richtlinien für Nutzung und Werbung festzulegen.

Der Abgeordnete Jamie Callender, der den Gesetzentwurf 354 des Repräsentantenhauses eingebracht hat, erklärte, sein Vorschlag sei eine Synthese von Meinungen zur Cannabisregulierung, die den Willen der Menschen respektiere, die für die Verabschiedung von Thema 2 gestimmt haben durch Werbung gezielt angesprochen.

Im Gegensatz zur Version des Senats, die überparteiliche Unterstützung fand, wird der Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses ausschließlich von demokratischen Mitgliedern unterstützt. Der Abgeordnete Casey Weinstein betonte, wie wichtig es sei, den lokalen Gemeinden die Möglichkeit zu geben, Cannabis ähnlich zu regulieren, wie sie Tabak und Alkohol regulieren.

Während der Verbrauchsteuersatz noch diskutiert wird, sind sich beide Seiten einig, dass er nicht so hoch sein sollte, dass er die Menschen davon abhält, sich an der Cannabisindustrie in Ohio zu beteiligen. Das Repräsentantenhaus ist außerdem der Ansicht, dass die lokalen Gemeinden die Autonomie haben sollten, über die Verwendung der Steuereinnahmen zu entscheiden.

Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Senat und Repräsentantenhaus, um bis Donnerstag eine gemeinsame Basis zu finden. Sollte jedoch keine Einigung erzielt werden können, ist Vertreter Callender bereit, das initiierte Gesetz als Verhandlungsposition in Kraft treten zu lassen.

Obwohl die Verabschiedung der Revisionen dringlich ist, sind die Mitglieder des Repräsentantenhauses entschlossen, sich Zeit zu nehmen und dafür zu sorgen, dass sie es zum Wohle der Ohioaner richtig machen.