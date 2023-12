Amtrak-Expansion in Ohio: Förderung der Konnektivität, des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen

Die Federal Railroad Administration (FRA) hat durch die Auswahl von vier vorrangigen Strecken einen bedeutenden Schritt zur Ausweitung der Amtrak-Dienste in Ohio unternommen. In einer Ankündigung von US-Senator Sherrod Brown wurde bekannt gegeben, dass diese Strecken im Rahmen des Corridor Identification and Development Program der FRA jeweils 500,000 US-Dollar an Bundesmitteln erhalten werden. Mit diesen Mitteln werden die Planungsarbeiten unterstützt, die erforderlich sind, um Gleisverbesserungen, neue Bahnhöfe und notwendige Ausrüstung oder Einrichtungen für den Personenverkehr zu ermitteln.

Die ausgewählten Routen sind wie folgt:

1. Der 3C+D-Korridor: Dadurch wird ein neuer Dienst zwischen Cleveland, Columbus, Dayton und Cincinnati eingerichtet.

2. Der Midwest Connect Corridor: Ein neuer Dienst wird zwischen Chicago, Columbus und Pittsburgh verkehren.

3. Service zwischen Cleveland, Toledo und Detroit.

4. Täglicher Service auf der Cardinal-Linie, die Cincinnati mit Chicago, Washington DC und New York City verbindet.

Diese Erweiterungen zielen darauf ab, die Reichweite von Amtrak über die Küstengebiete hinaus auszudehnen, bessere Transportmöglichkeiten für die Einwohner Ohios zu bieten und die Konnektivität im gesamten Mittleren Westen zu verbessern. Senator Brown betonte die Vorteile dieser Routen und erklärte, dass sie zu Unternehmenswachstum, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Förderung der Gemeinschaftsverbindungen in Ohio führen würden.

Obwohl die anfängliche Finanzierung gesichert ist, werden künftige Bundesfinanzierungsrunden für die vollständige Entwicklung dieser Linien von entscheidender Bedeutung sein. Laut der Pressemitteilung von Senator Brown wird erwartet, dass die Ohio-Korridore bei künftigen Finanzierungswettbewerben Vorrang haben werden. Obwohl davon ausgegangen wird, dass Bundesmittel die anfänglichen Kosten decken, wird für die langfristige Nachhaltigkeit wahrscheinlich eine fortlaufende Unterstützung durch den Staat oder lokale Stellen erforderlich sein.

Die FRA hat sich an die Mitglieder des Kongresses gewandt, um sie über die Finanzierungsentscheidungen zu informieren. Eine offizielle Ankündigung wird noch in dieser Woche erwartet. Diese Entwicklungen stehen im Einklang mit dem von Präsident Joe Biden unterzeichneten überparteilichen Infrastrukturgesetz, das landesweit rund 66 Milliarden US-Dollar für den Amtrak-Ausbau bereitstellte.

Der Planungsprozess für diese neuen Routen wird voraussichtlich zeitaufwändig sein. Stu Nicholson, Geschäftsführer von All Aboard Ohio, geht davon aus, dass es vier bis fünf Jahre dauern könnte, bis der Dienst aufgenommen wird. Die Vorfreude ist jedoch groß und verschiedene Organisationen und Regierungsstellen, wie die Ohio Rail Development Commission und die Stadt Columbus, haben bereits Vorbereitungen getroffen und Anträge gestellt, um die Finanzierung sicherzustellen.

Inmitten dieser aufregenden Entwicklungen hat das Büro von Senator Brown in den sozialen Medien eine Karte der geplanten Amtrak-Erweiterung in Ohio geteilt, die die potenziellen Auswirkungen und die verbesserte Konnektivität im gesamten Bundesstaat hervorhebt.