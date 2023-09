Enthüllung des Kohlenstoffkreislaufs im Japan-Graben: Erkenntnisse der IODP-Expedition 386

By

Eine kürzlich vom International Ocean Discovery Program (IODP) durchgeführte Forschungsexpedition hat Licht auf den Kohlenstoffkreislauf im Japangraben geworfen, einer Region mit intensiver seismischer Aktivität. Der Japan-Graben am Pazifischen Feuerring ist für seine Subduktionszonen und häufigen Megathrust-Erdbeben bekannt.

Die IODP-Expedition 386 umfasste die Sammlung und Analyse von 58 Sedimentkernen vom Meeresboden entlang der Grabenachse. Diese Kerne wurden aus Tiefen von bis zu 37.82 Metern entnommen und stellten neue Rekorde für die Probenahme tief unter der Oberfläche bei wissenschaftlichen Meeresbohrungen auf. In einer bemerkenswerten Leistung hat das Team die tiefste Wasserstelle in einer Tiefe von 8,023 Metern entkernt und die tiefste Unterwasserprobe aus 8,060.74 Metern unter dem Meeresspiegel geborgen.

Die Analyse dieser Sedimentkerne ergab das Vorhandensein von labilem gelöstem Kohlenstoff, der im interstitiellen Wasser des Sediments gespeichert war. Diese Speicherung von gelöstem Kohlenstoff weist auf eine aktive Remineralisierung von organischem Kohlenstoff in den Hadal-Gräben hin, die deutlich größer ist als in anderen Tiefwasserumgebungen des offenen Ozeans. Fortschrittliche Radiokarbontechniken zeigten auch die Alterung und Ansammlung von gelöstem organischem und anorganischem Kohlenstoff in den tiefen Sedimenten unter der Oberfläche.

Diese Erkenntnisse haben wichtige Auswirkungen auf den tiefen Kohlenstoffkreislauf und die Subduktionszone. Der in den Grabensedimenten gespeicherte gelöste Kohlenstoff kann erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Kohlenstoffkreislauf haben, da er tiefer in den Gräben und der Subduktionszone vergraben ist. Diese Entdeckung stellt das bisherige Verständnis von Hadal-Grabenumgebungen als „ruhige“ Tiefseeumgebungen in Frage.

Die Forschung deckte auch Hinweise auf eine intensive mikrobielle Methanogenese in den Hadal-Gräben auf, die wahrscheinlich durch wiederholte große Erdbeben entlang der Subduktionszone beeinflusst wurde. Die Erdbeben spielen eine Rolle bei der Modulation des Kohlenstoffkreislaufs im Graben und des Stoffwechsels in der tiefen Biosphäre in diesen extremen Umgebungen.

Diese bahnbrechende Forschung liefert wertvolle Einblicke in den dynamischen Kohlenstoffkreislauf im Japan-Graben und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Studien in diesen einzigartigen und extremen Umgebungen. Die Ergebnisse zeigen auch die Fähigkeiten des IODP zur Durchführung hochauflösender unterirdischer Probenahmen und Untersuchungen in ozeanischen Hadal-Gräben.

Quellen:

– Nature Communications: „Aktiver mikrobiell vermittelter gelöster Kohlenstoffkreislauf in den tiefen Untergrundsedimenten“

– IODP