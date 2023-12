State Trooper Tom Nitti, der kürzlich aus persönlichen Gründen den beliebten Gesangswettbewerb „The Voice“ verlassen hat, verfolgt weiterhin seine Musikkarriere. Nitti, eine talentierte Country-Sängerin aus New Hartford, NY, hat am Montag in den sozialen Medien einen neuen Song mit zwei anderen Kandidaten von „The Voice“ geteilt. Der Titel mit dem Titel „One Night Stand“ präsentiert Nittis gefühlvollen Gesang und harmoniert mit den Stimmen von Bias und Lennon VanderDoes.

Obwohl der Song noch nicht auf Streaming-Plattformen verfügbar ist, gibt er den Fans Hoffnung auf mehr Musik von Nitti in der Zukunft. Trotz seines Ausstiegs aus „The Voice“ bleibt der 31-jährige Sänger seiner Leidenschaft für Musik treu. Nitti drückte seine Dankbarkeit für die kontinuierliche Unterstützung seiner Fans, Freunde und Familie aus und würdigte gleichzeitig, dass seine Kinder für ihn oberste Priorität haben.

Während seiner Teilnahme an „The Voice“ war Nitti im Team Reba und erreichte die Top sechs Finalisten. Seine einzigartige Stimme, die einen gefühlvollen „Twang“ zur Schau stellte, erregte die Aufmerksamkeit der Juroren Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani und Niall Horan. Nittis Auftritte, darunter Coverversionen von Stevie Wonders „Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)“ und „(I Know) I'm Losing You“ von The Temptations, beeindruckten die Jury und das Publikum gleichermaßen.

Vor seiner Teilnahme an „The Voice“ sprach Nitti vor acht Jahren für die Show vor, zog sich jedoch zurück, nachdem er in die New York State Troopers Police Academy aufgenommen worden war. Nach seinem High-School-Abschluss diente er beim Militär und erhielt ein Purple Heart für Verletzungen, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hatte. Anschließend trat Nitti in die Fußstapfen seines Vaters und trat der Strafverfolgung bei und wurde 2015 Staatspolizist. Neben seinen Aufgaben als Polizist tritt Nitti regelmäßig auf und singt unter anderem die „Nationalhymne“ bei offiziellen Veranstaltungen, während er gleichzeitig zwei Kinder großzieht.

Nittis Engagement für seine Musikkarriere bleibt unerschütterlich und zu seinen bevorstehenden Auftritten gehört ein Konzert am 15. Dezember bei „Nashville's Next Showcase“ in Jordan, NY. Fans können Tickets für die Veranstaltung auf vivenu.com kaufen. Trotz seines Abschieds von „The Voice“ geht Nittis Reise in der Musikindustrie weiter und verspricht seiner ständig wachsenden Fangemeinde unvergesslichere Auftritte und neue Musik.