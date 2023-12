Die Entlassung eines ehemaligen Staatsermittlers wirft Fragen zur Rechenschaftspflicht auf

Zusammenfassung:

Ein ehemaliger Ermittler der New York State Police, Nathan Pleakis, wurde entlassen, nachdem er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen worden war. Bei Pleakis wurde eine Blutalkoholkonzentration von 0.21 Prozent (BAC) festgestellt, was fast dem Dreifachen des gesetzlichen Grenzwerts entspricht. In einer von Pleakis eingereichten Klage wird jedoch behauptet, dass seine Kündigung in keinem Verhältnis zur Straftat stehe und irrational sei. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Frage der Rechenschaftspflicht innerhalb der Strafverfolgungsbehörden, wobei einige argumentieren, dass ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit zu geringeren Disziplinarmaßnahmen geführt hätten.

Auszug aus Gerichtsdokumenten:

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Pleakis, ein neunjähriger Veteran der Polizei, in Pennsylvania angehalten wurde, als er unregelmäßig fuhr. Die Pennsylvania State Troopers entdeckten mehrere Dosen Bier in seinem Auto und stellten Anzeichen einer Vergiftung fest. Pleakis suchte später wegen Alkoholismus eine Behandlung auf, die er teilweise auf arbeitsbedingten Stress zurückführte. Obwohl eine Anhörungskommission der Polizei eine sechsmonatige Suspendierung ohne Bezahlung empfahl, wurde Pleakis vom ehemaligen amtierenden Staatspolizeikommissar entlassen. Die Kündigungsentscheidung betonte die Gefahr, die Pleakis durch seine Handlungen sowohl für die Bürger von New York als auch für Pennsylvania darstellte.

Die Klage und ihre Auswirkungen:

Pleakis hat beim Obersten Gerichtshof des Staates New York Klage eingereicht und argumentiert, dass seine Kündigung ungerecht gewesen sei. Um Erfolg zu haben, müssen er und sein Anwalt nachweisen, dass die Disziplinarmaßnahme unverhältnismäßig und irrational war. Allerdings weisen Rechtsexperten darauf hin, dass solche Klagen einem hohen Beweisanspruch unterliegen und selten erfolgreich sind. Die Klage bringt auch vom I-Team erhaltene Disziplinardokumente ans Licht, die Fälle aufdecken, in denen gegen andere Staatspolizisten DWI-Anklagen erhoben wurden, sie aber ihren Job behielten.

Verantwortungs- und Null-Toleranz-Richtlinie:

Die Klage wirft Bedenken hinsichtlich der Rechenschaftspflicht innerhalb der Strafverfolgungsbehörden auf und stellt die Konsistenz von Disziplinarmaßnahmen in Frage. Der Anwalt, der Pleakis vertritt, argumentiert, dass das Fehlen einer Null-Toleranz-Politik aus früheren Fällen ersichtlich sei, in denen Polizisten trotz Festnahmen wegen Trunkenheit am Steuer weiterhin beschäftigt blieben. Die New York State Police lehnte es ab, sich zu dem anhängigen Rechtsstreit zu äußern, und überließ das Schicksal von Pleakis‘ Entlassung einem Staatsrichter.

Fazit:

Der Fall Nathan Pleakis wirft ein Licht auf die Herausforderungen bei der Gewährleistung der Rechenschaftspflicht des Strafverfolgungspersonals. Obwohl die Kündigung von Pleakis angesichts der Schwere des Vergehens als angemessen angesehen werden kann, macht die gegen Pleakis eingereichte Klage auf mögliche Unstimmigkeiten bei den Disziplinarmaßnahmen aufmerksam. Dieser Fall erinnert daran, wie wichtig ein fairer und konsequenter Umgang mit ähnlichen Vorfällen innerhalb der Strafverfolgungsbehörden ist. Ein Staatsrichter ist nun befugt, zu entscheiden, ob die Kündigung von Nathan Pleakis gerechtfertigt war oder nicht.

