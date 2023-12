Neues Sturmsystem soll extremes Wetter an die Ostküste bringen

Ein starkes Sturmsystem ist bereit, am kommenden Wochenende heftigen Regen, schädliche Winde, heftige Gewitter und sogar Schnee über die östliche Hälfte der Vereinigten Staaten auszulösen. Mit zunehmender Stärke des Sturms droht er die Reisepläne zu durchkreuzen und zu Stromausfällen entlang der Ostküste zu führen.

Laut Fox Weather-Meteorologin Britta Merwin wird das Sturmsystem voraussichtlich eine Vielzahl von Wetterphänomenen hervorrufen, darunter Regen, Schnee und starke Winde. Die genauen Auswirkungen des Sturms hängen jedoch von seiner Lage und seinem Zeitpunkt ab.

Experten des Fox Forecast Center warnen, dass der Sturm erhebliche Folgen haben könnte, Millionen Amerikaner treffen und weitreichende Reiseunterbrechungen verursachen könnten. Es wird erwartet, dass sich Atlanta im Weg des Sturms befindet, was zu erheblichen Reiseverzögerungen für die Region führen könnte.

Die Entwicklung des Sturms begann am Freitag mit einem Tiefdrucktal, das sich aus dem Westen der Vereinigten Staaten bewegte und die Bildung eines Tiefdruckgebiets über den zentralen Ebenen auslöste. Die Anfangsphase des Sturms brachte am Samstag Regen und Schnee in den oberen Mittleren Westen.

Am Wochenende wird erwartet, dass sich von der Golfküste bis zu den Großen Seen und bis zur Ostküste ein ausgedehntes Gebiet mit mäßigem bis starkem Regen entwickelt. Dieser weit verbreitete Niederschlag könnte am Samstag in bestimmten Gebieten, insbesondere entlang der Golfküste und in den Tälern in der Mitte von Mississippi und im unteren Ohio, zu Sturzfluten führen. Die Überschwemmungsgefahr wird sich dann am Sonntag vom Florida Panhandle nach Osten auf den mittleren Atlantik und den Nordosten verlagern.

Zusätzlich zu starkem Regen wird das Sturmsystem starke Winde erzeugen. Für Samstag werden in den Rocky Mountains und Plains Böen von 30 bis 40 Meilen pro Stunde vorhergesagt, während am Sonntag an den Küsten des Mittelatlantiks und Neuenglands Böen von 50 bis 70 Meilen pro Stunde erwartet werden, mit der Möglichkeit, dass sie bis Montag andauern. Diese hohen Windgeschwindigkeiten könnten zu Reiseunterbrechungen an großen Flughäfen führen und das Risiko von Stromausfällen in mehreren Bundesstaaten erhöhen.

Während sich der Sturm durch die Region bewegt, wird auf der Nordwestseite mit etwas Schneefall gerechnet, der Gebiete von den nördlich-zentralen Ebenen und dem Mittleren Westen bis zu den Großen Seen betrifft. Darüber hinaus wird es in Teilen des Bundesstaates New York, Pennsylvania, Vermont, New Hampshire und Maine immer wahrscheinlicher, dass sich Schnee anhäuft. Die genauen Orte und Mengen des Schneefalls sind derzeit jedoch noch ungewiss.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein starkes Sturmsystem auf dem besten Weg ist, extreme Wetterbedingungen in die östliche Hälfte der Vereinigten Staaten zu bringen. Starke Regenfälle, schädliche Winde, schwere Gewitter und Schneefälle werden sich voraussichtlich auf verschiedene Gebiete in der Region auswirken. Die Bewohner sollten über die lokalen Wettervorhersagen informiert bleiben und auf mögliche Reiseunterbrechungen und Stromausfälle vorbereitet sein.