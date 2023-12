Behörden beschlagnahmen Tausende Pfund illegaler Cannabisprodukte

Die Behörden haben kürzlich eine große Menge illegal verkaufter Cannabisprodukte im Gesamtwert von über 54 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Die Inspektionen zielten auf nicht lizenzierte Geschäfte im gesamten Bundesstaat ab und führten zur Beschlagnahmung von mehr als 11,000 Pfund illegaler Cannabisprodukte. Dieser bedeutende Transport war das Ergebnis eines harten Vorgehens der Regierung von Gouverneurin Kathy Hochul.

Als Ergebnis eines vom Staat am 21. November gewonnenen Gerichtsverfahrens wird es für die Behörden nun einfacher sein, illegal betriebene Marihuana-Läden dauerhaft zu schließen. Das Office of Cannabis Management berichtete, dass bei der letzten Inspektionsrunde 812 Pfund Blüten, 701 Pfund Esswaren und 61 Pfund Cannabiskonzentrat beschlagnahmt wurden. Der geschätzte Wert dieser beschlagnahmten Produkte beläuft sich auf 7.3 Millionen US-Dollar.

Das Hauptziel dieser Bemühungen besteht darin, der Sicherheit Priorität einzuräumen und die Präsenz illegaler Betreiber auf dem Cannabismarkt zu verhindern. Chris Alexander, der Geschäftsführer des Office of Cannabis Management, betonte, wie wichtig es sei, mehr legale Geschäfte zu eröffnen, um das anhaltende Problem illegaler Geschäfte zu bekämpfen. Durch die Bereitstellung sicherer und vertrauenswürdiger Optionen für Verbraucher möchte New York für Transparenz in der Cannabisindustrie sorgen.

Um das Problem nicht lizenzierter Betreiber anzugehen, haben Gouverneur Hochul und der Gesetzgeber zuvor ein Gesetz verabschiedet, das strengere Strafen vorsieht. Auslöser für diesen Schritt war die zunehmende Zahl nicht lizenzierter Betreiber in New York City, deren Zahl nach Angaben von Bürgermeister Eric Adams und Sheriff Anthony Miranda auf bis zu 1,500 geschätzt wird. Das Gesetz verhängt nun Geldstrafen ab 10,000 US-Dollar pro Tag für illegale Cannabisverkäufe, bei fortgesetzten Verstößen besteht die Möglichkeit von Geldstrafen von bis zu 20,000 US-Dollar pro Tag.

Zusätzlich zu den Geldstrafen erlaubt das Gesetz den Aufsichtsbehörden, gerichtliche Anordnungen zu beantragen, um Unternehmen, bei denen festgestellt wird, dass sie wiederholt gegen Vorschriften verstoßen, mit einem Vorhängeschloss zu versehen. Außerdem wird der Verkauf von Cannabis und Cannabisprodukten ohne Lizenz unter Strafe gestellt. Diese Maßnahmen sind von wesentlicher Bedeutung, um den Schwarzmarkt einzudämmen und die Einhaltung des legalen Cannabismarktes sicherzustellen.

Trotz Rückschlägen aufgrund von Klagen und einer langsamen Einführung verfügt der Staat New York derzeit über 27 lizenzierte Cannabis-Apotheken für den Erwachsenenkonsum, davon 12 in New York City. Die Aufsichtsbehörden haben außerdem 44 Cannabis-Growers-Showcases genehmigt und damit mehr Möglichkeiten für den legalen Marihuana-Verkauf geschaffen. Da die rechtlichen Hindernisse nun beseitigt sind, wird erwartet, dass die staatlichen Regulierungsbehörden in naher Zukunft die Genehmigung und Eröffnung neuer lizenzierter Cannabis-Läden beschleunigen werden.

