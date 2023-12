Nvidias neuer Bundle-Deal: Der Traum eines Gamers wird wahr

Nvidia, der führende Hersteller von Grafikkarten, hat gerade ein spannendes, zeitlich begrenztes Bundle-Angebot angekündigt, das Gamer auf der ganzen Welt begeistern wird. Mit dem Kauf einer Grafikkarte der GeForce RTX 40-Serie können Sie jetzt Abonnements im Wert von 60 US-Dollar für zwei fantastische Gaming-Dienste genießen – GeForce Now und Xbox Game Pass. Dieses Angebot gilt exklusiv für die Produktpalette der RTX 40-Serie, zu der die leistungsstarken GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti und 4060 gehören.

Xbox Game Pass, einer der beliebtesten Spieleabonnementdienste auf dem Markt, bietet Zugriff auf eine riesige Bibliothek mit über 100 PC-Spielen. Von Blockbuster-Titeln wie Starfield und Forza Horizon 5 bis hin zu beliebten Franchises wie der Halo-Serie ist für jeden Gaming-Enthusiasten etwas dabei. Darüber hinaus erhalten Abonnenten Zugang zu EA Play, einem weiteren Gaming-Abonnementdienst, der eine Reihe von EA-Titeln wie Battlefield, Need For Speed ​​und die Crysis-Reihe sowie begrenzte Testzeiträume für neu veröffentlichte Spiele wie Jedi: Survivor und EA Sports anbietet WRC.

Mittlerweile ist GeForce Now Nvidias Cloud-Game-Streaming-Dienst, der es Ihnen ermöglicht, PC-Spiele nahtlos auf verschiedenen Geräten zu spielen. Egal, ob Sie lieber auf Ihrem PC, Laptop, Tablet, Telefon, Konsole, Handheld-PC oder sogar Ihrem Fernseher spielen, mit GeForce Now sind Sie an der richtigen Adresse. Das zeitlich begrenzte Paket beinhaltet ein 3-monatiges Priority-Abonnement für GeForce Now, das Ihnen Zugriff auf ein RTX-fähiges Rig und Priority-Serverzugriff für ein schnelleres und flüssigeres Gameplay gewährt.

Mit einer Bibliothek von über 1500 spielbaren Spielen stellt GeForce Now sicher, dass Ihnen nie die Auswahl an spannenden Titeln ausgeht. Die einzige Voraussetzung ist, das Spiel zu besitzen oder bei unterstützten PC-Spielebibliotheken wie Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA oder GoG zu mieten.

Lassen Sie sich diese unglaubliche Gelegenheit nicht entgehen! Das Nvidia-Bundle-Angebot ist ab sofort bis zum 8. Januar 2024 verfügbar. Schnappen Sie sich also unbedingt Ihre bevorzugte Grafikkarte der RTX 40-Serie und genießen Sie ein beeindruckendes Spielerlebnis wie nie zuvor.

