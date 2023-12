Eine Reise in einen transzendenten Raum: NV-Klinik für plastische Chirurgie

By

In einer bemerkenswerten Verschmelzung von Architektur und Design hat die NV Plastic Surgery Clinic in Ulsan das Konzept der plastischen Chirurgie neu definiert. Dieses vom 420 Design Studio durchgeführte Gesamtdesignprojekt umfasst Branding, Innenarchitektur und eine einzigartige Vision, die Besucher in eine völlig neue Dimension entführt.

Inspiriert von den Geheimnissen des Universums begab sich das Designteam auf eine tiefgreifende Erkundung des Kosmos, um die Essenz der Erfahrung der plastischen Chirurgie zu konzipieren. Sie bezogen sich auf Schwarze Löcher und den Film „Interstellar“ und versuchten, das Gefühl hervorzurufen, durch ein Schwarzes Loch zu gehen und auf der anderen Seite verwandelt und wiedergeboren aufzutauchen.

Der Name der Klinik, NV Plastic Surgery, leitet sich vom Konzept „New Vistas“ ab. Es spiegelt das Ziel des Projekts wider, den Patienten auf ihrem Weg durch die Klinik neue Horizonte zu eröffnen. Dies fängt treffend die Essenz der Erfahrung ein, bei der sich Individuen auf unbekanntes Terrain wagen, das Vertraute hinter sich lassen und das Potenzial zur Selbstveränderung annehmen.

Die Farbgebung der Klinik setzt auf das Nebeneinander gegensätzlicher Elemente. Der orange Farbton symbolisiert die brennende Intensität eines Schwarzen Lochs, während Grau die kalte, trockene Weite des umgebenden Universums darstellt. Edelstahlakzente sorgen für eine kühle Atmosphäre, die an eine Raumstation erinnert.

Ein charakteristisches Designelement, das den Raum vereinheitlicht, ist die reichliche Verwendung horizontaler Linien. Diese Linien simulieren den weiten Horizont der Ereignisse und erzeugen ein Gefühl unendlicher Dimensionalität. Wie in der Eröffnungsszene eines Films, in der der Protagonist eine neue Welt entdeckt, symbolisieren die horizontalen Linien den ersten Zugang zu einer neuen Dimension und laden die Besucher ein, sich auf ihre persönliche transformative Reise zu begeben.

Licht spielt eine entscheidende Rolle beim immersiven Erlebnis in der NV Plastic Surgery Clinic. Als Symbol für den Beginn der Schöpfung führt Licht die Besucher durch die verschiedenen Phasen ihrer Reise. Von der ersten Begegnung am Eingang der Klinik, wo Licht von der Theke ausgeht, über die leuchtende Wand, die zum Behandlungsbereich führt, bis hin zum Eingang zum Operationszentrum im Obergeschoss bedeutet jede Begegnung mit Licht die fortschreitenden Schritte in eine neue Existenz.

Die NV-Klinik für Plastische Chirurgie bietet mehr als nur körperliche Veränderungen; Es bietet eine Gelegenheit zur Selbstfindung und eine Reise zur persönlichen Transformation. Durch die Schaffung eines physischen Raums, der über das Gewöhnliche hinausgeht, hat das Designteam von 420 Design Studio meisterhaft eine Umgebung geschaffen, die den Prozess der plastischen Chirurgie zu einem wirklich aufschlussreichen und transzendenten Erlebnis macht.