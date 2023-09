Ein neuer Durchbruch bei der Untersuchung von Quantenmaterialien mit ultraschneller Elektronenstrahltechnik

By

Wissenschaftler haben einen bedeutenden Durchbruch bei der Untersuchung von Quantenmaterialien erzielt, indem sie eine ultraschnelle Elektronenstrahltechnik entwickelt haben, um diese Materialien mit außergewöhnlicher Auflösung zu untersuchen. Quantenmaterialien mit ihren einzigartigen elektronischen, magnetischen und optischen Eigenschaften bergen ein enormes Potenzial für zukünftige Anwendungen in der Computer- und Energietechnologie. Das Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Elektronen und Atomkernen in diesen Materialien ist der Schlüssel zur effektiven Nutzung ihrer Eigenschaften.

Die Herausforderung für Forscher besteht darin, dass viele Quantenmaterialien nicht als große Kristalle hergestellt werden können. Stattdessen bilden sie Kristalle, die nur einen Bruchteil der Größe eines menschlichen Haares haben. Dies führt zu Einschränkungen beim Einsatz ultraschneller Elektronenstrahlbeschleuniger, da die Qualität des Elektronenstrahls häufig den Fokusbereich einschränkt.

In dieser neuen Studie haben Forscher eine spezielle Elektronenquelle verwendet, um die Qualität des Elektronenstrahls deutlich zu verbessern. Dieser Fortschritt ermöglicht die Abbildung von Proben mit einer Breite von nur wenigen Mikrometern und die Beobachtung von Prozessen, die in weniger als einer Billionstelsekunde ablaufen. Die Möglichkeit, Quantenmaterialien auf solchen atomaren Skalen sowohl räumlich als auch zeitlich zu untersuchen, könnte zu einem klareren Verständnis ihrer Funktionalität führen.

Typischerweise werden ultraschnelle Elektronenimpulse durch einen Prozess namens Photoemission erzeugt, bei dem Laserlicht Elektronen aus einem Material herausschlägt. Allerdings schränkt die Streuung des Emissionswinkels die Fähigkeit der Forscher ein, den Elektronenstrahl auf einen kleinen Punkt zu fokussieren. In dieser Studie entwickelten die Forscher einen auf Photoemission basierenden Elektronenbeschleuniger mit einem fortschrittlichen Material, das Elektronen mit einer viel geringeren Streuung des Emissionswinkels erzeugt. In Kombination mit einer präzisen Elektronenfokussierungsoptik ermöglicht dieser Ansatz die Auflösung subtiler atomarer Details in kleinen Proben.

Die Ergebnisse dieser Studie eröffnen neue Möglichkeiten zur Untersuchung von Quantenmaterialien und zur Gewinnung von Einblicken in ihre grundlegenden Eigenschaften. Die neue ultraschnelle Elektronenstrahltechnik bietet ein leistungsstarkes Werkzeug zur Untersuchung des komplexen Verhaltens dieser Materialien auf atomarer Ebene. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, den Bereich der Quantenmaterialforschung zu revolutionieren und den Weg für zukünftige Fortschritte in der Computer- und Energietechnologie zu ebnen.

Quelle: WH Li et al., „Ein Kiloelektronenvolt-Mikrobeugungsgerät für ultraschnelle Elektronen unter Verwendung von Halbleiterfotokathoden mit niedriger Emission“, Structural Dynamics (2022). DOI: 10.1063/4.0000138

Quelle: US-Energieministerium

