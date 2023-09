By

Die Menschen, die Menschen, die afrikanischen Singles und ihre fossilen Vorfahren kennen, haben einen komplexen Ursprung und sind Gegenstand einer paläoanthropologischen Debatte. Langfristig gesehen, die Idee eines Ursprungs einer afrikanischen Herrschaft, aber die Entdeckung von Fossilien in Europa und Anatolien hat mich auf die Frage nach dieser Hypothese zurückgeführt.

Eine von Professor David Begun von der Universität Toronto und Professorin Ayla Sevim Erol von der Universität Ankara geleitete Suchmannschaft identifizierte einen einzigen versteinerten Namen namens Anadoluvius Turka, der diese neue Perspektive entdeckte. Die Fossilien dieses Tieres wurden in der Türkei entdeckt und mit Hilfe der Spiegelbildtechnik analysiert, um die Rekonstruktion von entkernten oder fragmentierten Fragmenten zu ermöglichen.

Die Analyse der Fossilien deutet darauf hin, dass Anadoluvius turkae von der Größe eines großen Schimpansenmännchens verschont blieb und in relativ nahegelegenen Lebensräumen lebte. Das Nahrungsmittelsystem besteht aus Nahrungsmitteln, die aus Quellen auf der Erde stammen. Die Menschen glauben, dass dieses Tier Teil einer Gruppe von Primitiven ist, die sich in Europa und im orientalischen Mittelmeerraum aufgehalten hat, bevor sie nach Afrika ausgewandert sind.

Diese neue Perspektive löste Fragen aus, als die fremden Menschen Europa verließen und sie sich nicht einmal in Asien ausbreiteten. Wir hoffen, dass die Entwicklung nicht sichtbar ist und dass die Bedingungen möglicherweise zu einer Ausbreitung in Afrika führen. Die Suche nach Zukunftsaussichten in Afrika und Eurasien hilft uns dabei, Fragen über unsere Vorfahren zu klären.

