Neue Verkehrsbedingungen für die Route 400 in Richtung Norden bekannt gegeben

Autofahrer, die auf der Route 400 in Richtung Norden in West Seneca unterwegs sind, werden an diesem Wochenende mit neuen Verkehrsbedingungen konfrontiert sein. Das State Department of Transportation hat angekündigt, dass ein Straßenabschnitt zwischen Union Road und Seneca Street wegen Brückenreparaturen gesperrt wird.

Von 6:6 Uhr am Freitag bis 400:XNUMX Uhr am Montag wird der gesamte Verkehr in Richtung Norden auf der Route XNUMX umgeleitet. Autofahrer müssen an der Union Road abfahren und einen Umweg entlang der Union Road, der Centre Road und der Seneca Street nehmen, bevor sie über die Auffahrt zur Seneca Street wieder auf die Schnellstraße gelangen. Diese vorübergehende Sperrung und Umleitung sind notwendig, um die rechtzeitige Fertigstellung der Brückenreparaturen in dem Gebiet zu ermöglichen.

Darüber hinaus fordert das State Department of Transportation Autofahrer auf, in Arbeitsbereichen Vorsicht walten zu lassen und verantwortungsbewusst zu fahren. In diesen Gebieten werden die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen verdoppelt, und Fahrern, die wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in einer Arbeitszone zweimal oder öfter verurteilt werden, droht möglicherweise sogar der Entzug ihres Führerscheins.

Durch die Umsetzung dieser Verkehrsänderungen und die Durchsetzung strengerer Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen möchte das State Department of Transportation die Sicherheit sowohl von Autofahrern als auch von Bauarbeitern gewährleisten. Es ist wichtig, dass sich die Fahrer während der Brückenreparatur an die angekündigten Verkehrsregeln halten und Geduld aufbringen.

Denken Sie daran, Ihre Route entsprechend zu planen und zusätzliche Reisezeit einzuplanen, wenn Sie an diesem Wochenende die Route 400 in Richtung Norden nutzen. Bleiben Sie sicher und fahren Sie verantwortungsbewusst, um mögliche Störungen durch die vorübergehende Sperrung und Umleitung so gering wie möglich zu halten.