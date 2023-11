By

Nordkoreas Internetnutzung: Eine analytische Überprüfung der Telekommunikations-, Mobilfunk- und Breitbandstatistiken

In einer Welt, in der Konnektivität immer wichtiger wird, ist Nordkorea eines der isoliertesten Länder, wenn es um die Internetnutzung geht. Da die Regierung den Informationsfluss streng kontrolliert, haben die Bürger des Landes nur begrenzten Zugang zur digitalen Welt. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Telekommunikations-, Mobilfunk- und Breitbandstatistiken in Nordkorea.

Telekommunikation: Der Telekommunikationssektor in Nordkorea wird vom Staatsunternehmen Korea Post and Telecommunications Corporation (KPTC) dominiert. KPTC bietet einer begrenzten Anzahl von Abonnenten Festnetzdienste, einschließlich Sprachanrufe und Fax. Die Verfügbarkeit dieser Dienste ist jedoch in erster Linie auf Regierungsstellen, Unternehmen und eine kleine Anzahl privilegierter Einzelpersonen beschränkt.

Mobil: Mobiltelefone haben in Nordkorea im letzten Jahrzehnt an Popularität gewonnen, der Zugang zum Internet über mobile Geräte ist jedoch nach wie vor stark eingeschränkt. Das staatliche Unternehmen Koryolink ist der einzige Mobilfunknetzbetreiber des Landes. Während Koryolink Sprach- und Textnachrichtendienste anbietet, ist der Internetzugang auf einige wenige, von der Regierung genehmigte Einzelpersonen und Organisationen beschränkt.

Breitband: Für die breite Bevölkerung Nordkoreas gibt es praktisch keinen Breitband-Internetzugang. Die begrenzte Infrastruktur und die staatliche Kontrolle verhindern die flächendeckende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen. Stattdessen konzentriert sich die Regierung auf die Bereitstellung des Internetzugangs für Universitäten, Forschungseinrichtungen und einige Regierungsstellen.

FAQ:

F: Warum schränkt Nordkorea den Internetzugang ein?

A: Die nordkoreanische Regierung kontrolliert den Internetzugang streng, um den Informationsfluss im Griff zu behalten und äußere Einflüsse zu verhindern, die ihr Regime herausfordern könnten.

F: Können Nordkoreaner auf internationale Websites zugreifen?

A: Nein, die Regierung schränkt den Zugriff auf internationale Websites ein und fördert stattdessen ein staatlich kontrolliertes Intranet namens Kwangmyong, das eingeschränkten Zugriff auf genehmigte inländische Inhalte bietet.

F: Gibt es Pläne, den Internetzugang in Nordkorea zu verbessern?

A: Obwohl die Regierung ein gewisses Interesse an der Ausweitung des Internetzugangs bekundet hat, dürften alle Änderungen schrittweise erfolgen und streng kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass sie mit den Interessen des Regimes in Einklang stehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nordkoreas Internetnutzung nach wie vor stark eingeschränkt ist und der Zugang zu Telekommunikations-, Mobilfunk- und Breitbanddiensten eingeschränkt ist. Die strenge Kontrolle der Regierung über den Informationsfluss isoliert das Land weiterhin von der globalen digitalen Landschaft und lässt seinen Bürgern nur minimale Konnektivitätsmöglichkeiten.