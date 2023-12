Schulverzögerungen und -schließungen aufgrund eisiger Wetterbedingungen

North Carolina und Virginia – 6. Dezember 2023

Mehrere Schulbezirke in North Carolina und Virginia haben wegen möglicherweise eisiger Witterung Verzögerungen und Schließungen für Mittwochmorgen angekündigt. Die Sicherheit des Personals und der Studierenden hat oberste Priorität und ist Anlass für diese notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.

Die Grayson County Schools in Virginia bleiben am Mittwoch, dem 6. Dezember, geschlossen. Diese Entscheidung wurde unter Berücksichtigung der Wettervorhersage und der potenziellen Gefahren getroffen, die durch eisige Bedingungen entstehen könnten. Es ist wichtig, über alle weiteren Ankündigungen des Schulbezirks auf dem Laufenden zu bleiben.

Darüber hinaus werden die Alleghany County Schools in North Carolina am Mittwoch, dem 6. Dezember, mit einer zweistündigen Verzögerung geöffnet. Diese Verzögerung ist auf die Möglichkeit eisiger Wetterbedingungen zurückzuführen und gibt Mitarbeitern und Schülern genügend Zeit, sicher zu den Schulen zu pendeln. Es wird empfohlen, während der Reise Vorsicht walten zu lassen und sich über eventuell auftretende Änderungen auf dem Laufenden zu halten.

Der Nationale Wetterdienst hat für bestimmte Gebiete in North Carolina und Virginia eine Winterwetterwarnung herausgegeben. Diese Empfehlung umfasst die Landkreise Ashe und Watauga in North Carolina sowie Grayson County in Virginia. Das Advisory endet voraussichtlich am Freitag um 4:00 Uhr. Während dieser Zeit sollten die Bewohner auf die möglichen Auswirkungen des Winterwetters vorbereitet sein und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Schüler, Eltern und Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung ist, über die neuesten Wettervorhersagen und Ankündigungen ihrer jeweiligen Schulbezirke auf dem Laufenden zu bleiben. Indem man der Sicherheit Priorität einräumt und vorbereitet ist, kann jeder mit Vorsicht und Leichtigkeit durch die eisigen Wetterbedingungen navigieren.