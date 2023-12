Beamte untersuchen Tuberkulosefall an einer Schule in North Carolina

By

Die Gesundheitsbehörden untersuchen derzeit einen Fall von Tuberkulose an der Ragsdale High School in Jamestown, North Carolina. Die Abteilung für öffentliche Gesundheit arbeitet in Zusammenarbeit mit den Guilford County Schools (GCS) und dem Gesundheitsministerium des Guilford County, Abteilung für öffentliche Gesundheit, zusammen, um mögliche Expositionen zu identifizieren und sicherzustellen, dass die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Dr. Iulia Vann, Direktorin für öffentliche Gesundheit im Guilford County, erklärte, dass dieser Fall zwar kein unmittelbares Risiko für die öffentliche Gesundheit darstelle, es jedoch wichtig sei, Personal, Eltern und Erziehungsberechtigte von Schülern zu informieren, die möglicherweise exponiert gewesen seien. Für diejenigen, die dies benötigen, werden diese Woche in der Schule kostenlose Tests angeboten. Es ist erwähnenswert, dass die Mehrheit des Personals und der Studierenden keine Tests oder Behandlungen benötigt.

Tuberkulose ist eine Atemwegserkrankung, die sich über Wochen bis Monate entwickelt. Es verbreitet sich ähnlich wie eine Erkältung oder Grippe, ist aber nicht so ansteckend. Glücklicherweise ist es mit Medikamenten vollständig heilbar.

Gesundheitsbehörden haben bestätigt, dass im Zusammenhang mit diesem Fall kein unmittelbares Risiko gesundheitlicher Probleme und kein weiteres Risiko einer Exposition besteht. Daher besteht unabhängig von der möglichen Gefährdung keine Notwendigkeit, Aktivitäten einzuschränken oder zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Die Sicherheit und das Wohlergehen der Schüler und Mitarbeiter der Ragsdale High School haben weiterhin höchste Priorität. Die gemeinsamen Bemühungen der Abteilung für öffentliche Gesundheit, der Guilford County Schools und des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste werden sicherstellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Situation umgehend und effektiv anzugehen.

