Der beliebte TV-Produzent Norman Lear ist im Alter von 101 Jahren gestorben

Der renommierte Fernsehproduzent Norman Lear, bekannt für bahnbrechende Sitcoms wie „All in the Family“ und „The Jeffersons“, ist im Alter von 101 Jahren in seinem Haus in Los Angeles verstorben, wie seine Familie auf seiner Website bekannt gab. Lears Shows vereinten Comedy und Gesellschaftskommentare, setzten sich mit Themen wie Rassismus, Feminismus und sozialer Ungleichheit auseinander und wurden in den 1970er Jahren zu einer dominierenden Kraft bei den Netzwerkbewertungen.

Lears Familie beschrieb ihn als einen neugierigen, hartnäckigen und einfühlsamen Menschen, der sein Land zutiefst liebte. Obwohl er zunächst auf Ablehnung und Skepsis stieß, schrieb er weiterhin über das wirkliche Leben des alltäglichen Amerikaners und hatte schließlich Erfolg, indem er im Fernsehen die „Dummheit des menschlichen Daseins“ zur Schau stellte.

„All in the Family“, Lears bahnbrechende Show, die 1971 Premiere hatte, konzentrierte sich auf die Familie Bunker und betonte ihre Kleingeistigkeit, Vorurteile und doch seltsame Sympathie. Die Serie gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Emmy für herausragende neue Serien. Regisseur Rob Reiner, der in der Serie den Schwiegersohn von Archie Bunker verkörperte, drückte seine Liebe zu Lear aus und sprach seiner Familie sein Beileid aus.

Lears Erfolg ging über „All in the Family“ hinaus, denn er produzierte Spin-offs wie „Sanford and Son“, „Maude“ und „Good Times“. Er führte die Authentizität seiner Charaktere auf die realen Erfahrungen seiner Autoren zurück und erklärte, dass es entscheidend sei, das Publikum für die Charaktere zu interessieren, um echtes Lachen zu erreichen.

Neben seiner Fernseharbeit hatte Lear auch Einfluss auf die Filmindustrie. Er fungierte als ausführender Produzent von Filmen wie „Die Braut des Prinzen“ und „Fried Green Tomatoes“ und sein Drehbuch zu „Divorce American Style“ erhielt eine Oscar-Nominierung. Lears politisches Engagement führte zur Gründung der liberalen Organisation People for the American Way.

Obwohl Lear aufgrund seiner ausgesprochenen liberalen Ansichten Kritik ausgesetzt war und zur Zielscheibe von Konservativen wurde, setzte er sich weiterhin für seine Überzeugungen ein. Sein Einfluss auf das Fernsehen und die Populärkultur war so groß, dass „Before Norman“ und „After Norman“ zu erkennbaren Epochen in der Branche wurden.

Auch in seinen späteren Jahren blieb Lear beruflich aktiv. Im Alter von 95 Jahren arbeitete er mit Jimmy Kimmel zusammen, um Episoden von „Live in Front of a Studio Audience“ zu produzieren und zu moderieren, die von der Kritik hoch gelobt und mit den Primetime Emmy Awards ausgezeichnet wurden.

Lears nachhaltiger Einfluss und seine Beiträge wurden weithin anerkannt und geehrt. Er erhielt 1999 von Präsident Clinton die Presidential Medal of Freedom und wurde 2017 in das Kennedy Center for the Performing Arts aufgenommen. Als ältester Nominierter und Gewinner eines Emmy mit 97 Jahren brach Lear Rekorde und inspirierte weiterhin andere.

Norman Lears Langlebigkeit wurde auf seine Leidenschaft für die Arbeit, die Liebe zu seiner Familie und die Freude am Lachen zurückgeführt. Sein Vermächtnis als Pionier des Fernsehens und Verfechter sozialer Belange wird die Branche auch in den kommenden Jahren beeinflussen.