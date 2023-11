By

Nokia Mobile hat in verschiedenen wichtigen Märkten spannende Angebote und Rabatte für das mit Spannung erwartete Nokia X30 5G-Smartphone vorgestellt. Eine der attraktivsten Aktionen gibt es in Großbritannien und den wichtigsten europäischen Märkten, wo Kunden beim Kauf des Nokia X50 30G einen Rabatt von 5 % auf Nokia-Feature-Phones erhalten. Zusätzliche Bundle-Angebote und erhebliche Rabatte sind auch in anderen Märkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien verfügbar.

In Großbritannien kostet das Nokia X30 5G nach einem großzügigen offiziellen Rabatt jetzt 279 £. Darüber hinaus erhalten Kunden beim Kauf des Nokia X30 5G einen Rabatt von 50 % auf ausgewählte Feature-Phones von Nokia, was ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Der aktuelle Preis liegt 150 £ unter dem Einführungspreis des Nokia X30 5G.

Auch in Deutschland und Frankreich kostet das Nokia X30 5G nach einem erheblichen offiziellen Preisnachlass 349 Euro. Kunden, die in diesen Märkten das Nokia X30 5G kaufen, können außerdem von einem Rabatt von 50 % auf Nokia Feature Phones profitieren. Der aktuelle Preis spiegelt einen Rabatt von 170 EUR gegenüber dem Einführungspreis wider.

In den Niederlanden kostet das Nokia X30 5G nach dem offiziellen Rabatt ebenfalls 349 Euro. Kunden in diesem Markt können den gleichen Rabatt von 50 % auf Nokia-Feature-Phones nutzen, was insgesamt zu erheblichen Einsparungen führt.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten versüßt der Einzelhändler Jumbo das Angebot, indem er zusätzlich zum geänderten Preis von 1099 AED für das Nokia X30 5G Gratisartikel anbietet, darunter True Wireless Earbuds und eine Powerbank.

In Australien ist das Nokia X30 5G unterdessen mit einem erheblichen Preisnachlass für nur 494 AUD bei JB Hi-Fi erhältlich. Dies macht es zu einer hervorragenden Gelegenheit, das beeindruckende Smartphone in die Hände zu bekommen.

Das Nokia X30 5G wird vom Snapdragon 695-Chipsatz angetrieben und verfügt über ein 6.43″ AMOLED PureDisplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Mit einer 50 MP PureView Dual-Kamera, die KI und optische Bildstabilisierung (OIS) nutzt, sorgt das Telefon für atemberaubende Fotoergebnisse. Es verfügt außerdem über eine 13-MP-Ultra-Wide-Kamera, 33 W Schnellladung und eine Akkulaufzeit von zwei Tagen.

Darüber hinaus bietet das Nokia X30 5G drei Jahre lang Betriebssystem-Upgrades, monatliche Sicherheitsupdates und eine kostenlose dreijährige Garantie, was das Engagement von Nokia für ein außergewöhnliches Benutzererlebnis unterstreicht.

FAQ:

F: Gibt es beim Kauf des Nokia X30 5G Rabatte auf Nokia Feature Phones?

A: Ja, Kunden erhalten beim Kauf des Nokia X50 30G 5 % Rabatt auf ausgewählte Nokia-Feature-Phones.

F: Wie hoch ist der aktuelle Preis für das Nokia X30 5G in Großbritannien?

A: Das Nokia X30 5G kostet in Großbritannien derzeit 279 £, nach einem erheblichen offiziellen Preisnachlass.

F: Wie hoch ist der Preis des Nokia X30 5G in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden?

A: Nach dem offiziellen Rabatt liegt der Preis für das Nokia X30 5G in diesen Märkten bei 349 Euro.

F: Gibt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten Werbeaktionen oder Gratisangebote für das Nokia X30 5G?

A: Der Einzelhändler Jumbo in den Vereinigten Arabischen Emiraten bietet Gratisangebote an, darunter True Wireless Earbuds und eine Powerbank, zusammen mit dem geänderten Preis von 1099 AED für das Nokia X30 5G.

F: Wie hoch ist der Preis des Nokia X30 5G in Australien?

A: Das Nokia X30 5G ist derzeit in Australien bei JB Hi-Fi für 494 AUD erhältlich.

Quellen: Offizielle Nokia Mobile-Website