Nokia bringt das 42G-Smartphone Nokia G5 in Indien auf den Markt

Nokia hat in Indien sein neuestes 5G-Smartphone, das Nokia G42 5G, vorgestellt. Das Gerät wird von HMD Global, dem Lizenznehmer von Nokia, angeboten. Es verfügt über ein 6.56-Zoll-HD+-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, einen Snapdragon 480+ SoC, drei Rückfahrkameras und einen 5,000-mAh-Akku mit 20-W-Schnellladung. Das Telefon läuft mit Android 13 und verspricht Updates. Es verfügt außerdem über die Schutzart IP52 gegen Staub und Wasser.

Das Nokia G42 5G kostet Rs. 12,599 und kommt mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Es ist in zwei Farboptionen erhältlich: So Grey und So Purple. Das Telefon wird ab dem 15. September bei Amazon erhältlich sein.

Was die Spezifikationen betrifft, läuft das Nokia G42 5G mit Android 13 und verpflichtet sich, zwei Jahre lang Android-Betriebssystem-Upgrades und drei Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates zu erhalten. Es verfügt über einen 6.56-Zoll-HD+-LCD-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und Corning Gorilla Glass 3-Schutz.

Angetrieben von einem Octa-Core Snapdragon 480+ SoC bietet das Nokia G42 5G bis zu 6 GB RAM und 128 GB integrierten Speicher. Das Kamera-Setup umfasst einen 50-Megapixel-Primärsensor und zwei 2-Megapixel-Sensoren auf der Rückseite sowie einen 8-Megapixel-Frontsensor. Das Telefon unterstützt außerdem verschiedene Konnektivitätsoptionen, darunter 5G, GPS, USB Typ-C, Bluetooth 5.1 und Wi-Fi.

Das Nokia G42 5G ist mit Sensoren wie einem Beschleunigungsmesser, einem Umgebungslichtsensor, einem E-Kompass, einem Näherungssensor und einem seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor zur Authentifizierung ausgestattet. Es wird von einem 5,000-mAh-Akku angetrieben, der 20-W-Schnellladung unterstützt und mit einer einzigen Ladung eine Wiedergabezeit von bis zu drei Tagen bietet. Das Telefon hat Abmessungen von 165 x 8.55 x 75.8 mm und wiegt 193.8 Gramm.

Insgesamt ist das Nokia G42 5G ein funktionsreiches Smartphone, das 5G-Konnektivität, einen leistungsstarken Prozessor, ein hochwertiges Display und ein leistungsfähiges Kamera-Setup bietet. Ziel ist es, im 5G-Zeitalter ein nahtloses und effizientes Benutzererlebnis zu bieten.

