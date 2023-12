Neue Studie zeigt, dass die Mehrheit der Eltern in New Jersey erwachsene Kinder finanziell unterstützt

Eine kürzlich von USA TODAY durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass die Mehrheit der Eltern in New Jersey ihre erwachsenen Kinder finanziell unterstützt. Die Studie, bei der 5,000 Eltern in 36 Bundesstaaten befragt wurden, ergab, dass 72 % der Eltern in New Jersey ihren erwachsenen Kindern ein gewisses Maß an finanzieller Unterstützung gewähren.

Interessanterweise liegt New Jersey landesweit an zweiter Stelle, direkt hinter Washington, wenn es um die Unterstützung von Eltern für ihre erwachsenen Kinder geht. Diese Statistik legt nahe, dass das schwierige Wirtschaftsklima viele junge Erwachsene dazu veranlasst hat, finanzielle Hilfe von ihren Eltern zu suchen, um ihren Weg durchs Leben zu finden.

Im Durchschnitt geben Eltern in New Jersey ihren Kindern 583 US-Dollar pro Monat, um sie bei verschiedenen Ausgaben zu unterstützen. Diese Unterstützung umfasst die Bezahlung von Rechnungen, Bewirtungskosten, Lebensmitteln, Transportkosten und sogar die Hilfe bei der Tilgung von Schulden. Tatsächlich belegte New Jersey den ersten Platz unter den Bundesstaaten, in denen Eltern ihren erwachsenen Kindern aktiv dabei helfen, ihre Schulden zu begleichen.

Die Umfrage ergab auch, dass Eltern aus New Jersey glauben, dass ihre Kinder im Alter von 25 Jahren finanziell unabhängig werden sollten. Diesem Glauben zufolge ist New Jersey nach Massachusetts und New York der dritte Staat, in dem Eltern von ihren erwachsenen Kindern erwarten, dass sie früher selbstständig werden.

Während viele Eltern in New Jersey finanzielle Unterstützung gewähren, ergab die Umfrage, dass sie ihre Unterstützung häufig an Bedingungen knüpfen. Zu diesen Bedingungen gehört, dass ihre Kinder einer Arbeit nachgehen, eine Therapie besuchen oder riskantes Verhalten vermeiden müssen. Trotz dieser Eventualitäten gaben satte 84 % der Eltern an, dass die von ihnen angebotene finanzielle Unterstützung weder zu Unmut noch zu Belastungen in der Beziehung zu ihren erwachsenen Kindern geführt hat.

Insgesamt unterstreicht diese Studie die wichtige Rolle, die Eltern in New Jersey bei der Unterstützung ihrer erwachsenen Kinder in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten spielen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Neue Studie zeigt, dass die Mehrheit der Eltern in New Jersey erwachsene Kinder finanziell unterstützt