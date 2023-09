Nintendo meldet Patent für magnetischen Joystick zur Vermeidung von Stick-Drift an

Nintendo hat kürzlich ein Patent für einen neuen Joystick-Typ angemeldet, der eine „intelligente Flüssigkeit“ nutzt, um möglicherweise das Driften des Sticks in seinen zukünftigen Gaming-Controllern zu verhindern. Das Patent beschreibt einen Joystick, der eine „magnetorheologische Flüssigkeit“ (MRF) enthält, die ihre Viskosität basierend auf der Stärke eines Magnetfelds anpasst.

Wenn ein Spieler den Joystick mit dem Daumen betätigt, verdickt sich die Flüssigkeit und erzeugt Widerstand. Dieser Widerstand ermöglicht es dem Joystick, in seine ursprüngliche Position zurückzukehren, sobald der Spieler seinen Daumen loslässt. Dieses Konzept erinnert an „Hall-Effekt“-Sticks in bestimmten Gaming-Peripheriegeräten von Drittanbietern, die Magnete verwenden, um Bewegungen zu erkennen und so Probleme mit der Stick-Drift effektiv zu überwinden.

Dem Patent zufolge ermöglicht die Implementierung von MRF in der Steuerung eine schnellere Rückkehrgeschwindigkeit in die Ausgangsposition und bietet gleichzeitig ein zufriedenstellendes taktiles Erlebnis für den Benutzer. In einem im Patent enthaltenen Diagramm wird gezeigt, wie die Flüssigkeit beim Bewegen des Joysticks viskoser werden kann, wodurch ein Drehmoment entsteht und der Joystick in seine ursprüngliche Position zurückgebracht wird.

Es ist derzeit unklar, ob der Verweis auf die „Präsentation eines Gefühls für den Benutzer“ im Patent einen natürlichen Widerstand impliziert, der dem herkömmlicher Analogsticks ähnelt, oder ob Entwickler die Möglichkeit haben, den Widerstand der Flüssigkeit anzupassen, um Force-Feedback oder einen auslöserähnlichen Widerstand zu bieten erlebt im DualSense-Controller der PlayStation 5.

Die endgültige Anwendung dieses neuen Joystick-Designs muss noch festgelegt werden. Es bleibt ungewiss, ob es im Nachfolger der Nintendo Switch enthalten sein wird, die Standard-Joy-Con-Controller ersetzen wird oder ob es überhaupt zum Einsatz kommt, da viele patentierte Spieleideen nie verwirklicht werden.

Stick-Drift ist seit der Einführung der Nintendo Switch im Jahr 2017 ein anhaltendes Problem bei Nintendos Joy-Con-Controllern. Trotz der Bemühungen, das Problem in späteren Controller-Revisionen zu beheben, berichten Benutzer weiterhin über Stick-Drift. Sollte sich die Umsetzung dieses Patents als erfolgreich erweisen, könnte es möglicherweise ein erhebliches Problem für Nintendos nächste Konsole lösen.

Quelle: Chronik der Videospiele