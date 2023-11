Die Legende von Zelda: Vom klassischen Videospiel zum Live-Action-Film

By

Nintendo-Fans freuen sich, denn eines der beliebtesten Videospiel-Franchises, „The Legend of Zelda“, wird auf der großen Leinwand zum Leben erweckt. Der berühmte Nintendo-Videospieldesigner Shigeru Miyamoto bestätigte kürzlich, dass eine Live-Action-Verfilmung des legendären Spiels in der Entwicklung ist, wobei Nintendo maßgeblich an der Produktion beteiligt ist.

Während spezifische Details zum Film noch geheim sind, können Fans ein fesselndes und visuell atemberaubendes Erlebnis erwarten, das die Essenz des Originalspiels einfängt. Der renommierte Filmproduzent Avi Arad, bekannt für seine Arbeit an erfolgreichen Comic-Film-Franchises, wird gemeinsam mit Miyamoto den Film „Zelda“ produzieren. Diese Zusammenarbeit verspricht, das Beste aus beiden Welten zu vereinen und Miyamotos kreative Vision mit Arads Fachwissen bei der Übersetzung beliebter Franchises auf die große Leinwand zu verbinden.

Für diejenigen, die mit dem Spiel nicht vertraut sind: „The Legend of Zelda“ erschien erstmals 1986 und hat seitdem eine treue Anhängerschaft gewonnen. Die Geschichte dreht sich um einen Helden namens Link, der sich auf eine gefährliche Suche begibt, um Prinzessin Zelda aus den Klauen des monströsen Ganon zu retten. Im Laufe der Jahre hat das Spiel mehrere Iterationen erlebt, zuletzt erschien „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ im Mai dieses Jahres.

Um sicherzustellen, dass der Film dem Geist des Spiels treu bleibt, wurde Regisseur Wes Ball, bekannt für seine Arbeit an der „Maze Runner“-Reihe, mit der Leitung des Projekts beauftragt. Dank seiner Erfahrung darin, Fantasiewelten auf der großen Leinwand zum Leben zu erwecken, passt er perfekt in das fantastische Universum von „The Legend of Zelda“.

Obwohl das Erscheinungsdatum und die Besetzungsdetails noch nicht bekannt gegeben wurden, können Fans sicher sein, dass die Macher dieser Live-Action-Adaption sich zum Ziel gesetzt haben, ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, das eine Hommage an das beliebte Videospiel-Franchise darstellt.

FAQ

Was ist „The Legend of Zelda“?

„The Legend of Zelda“ ist ein beliebtes Videospiel-Franchise, das von Shigeru Miyamoto geschaffen und von Nintendo entwickelt wurde. Sie erschien erstmals 1986 und hat sich seitdem zu einer der bekanntesten und beständigsten Serien der Spielebranche entwickelt.

Was ist die Prämisse von „The Legend of Zelda“?

Das Spiel folgt den Abenteuern eines Helden namens Link, der sich auf die Suche nach der Rettung von Prinzessin Zelda aus den Fängen des Antagonisten Ganon macht. Unterwegs navigieren die Spieler durch eine fantastische Welt, lösen Rätsel, bekämpfen Feinde und entdecken verborgene Schätze.

Wer ist an der Realverfilmung beteiligt?

Shigeru Miyamoto, der Schöpfer der Videospielreihe „The Legend of Zelda“, ist maßgeblich an der Entwicklung des Films beteiligt. Avi Arad, ein renommierter Filmproduzent, der für seine Arbeit an Comic-Film-Franchises bekannt ist, wird den Film mitproduzieren. Wes Ball, der Regisseur der „Maze Runner“-Reihe, wurde für die Regie des Films ausgewählt.

Wann wird der Film veröffentlicht?

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für den Live-Action-Film „The Legend of Zelda“ wurde noch nicht bekannt gegeben. Fans warten sehnsüchtig auf weitere Updates zu dieser mit Spannung erwarteten Adaption.

(Quelle: nintendo.com)