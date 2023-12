Nintendo sagt Veranstaltungen aufgrund von Sicherheitsbedenken ab und verschiebt sie

By

Nintendo hat die Absage von Nintendo Live 2024 Tokio und die Verschiebung mehrerer japanischer E-Sport-Events aufgrund anhaltender Bedrohungen für Mitarbeiter und Zuschauer angekündigt. In einer aktuellen Pressemitteilung gab Nintendo bekannt, dass seine Mitarbeiter unerbittlichen Drohungen ausgesetzt waren, wobei auch Teilnehmer und Mitarbeiter von Nintendo Live 2024 ins Visier genommen wurden. Aus Sicherheitsgründen hat das Unternehmen daher die schwierige Entscheidung getroffen, die Veranstaltung abzusagen.

Das Splatoon Koshien 2023 National Finals, das ursprünglich für Dezember 2023 geplant war, wurde ebenfalls verschoben. Darüber hinaus wurden die Splatoon 3 World Championship 2024, die Final Stage der Mario Kart 8 Deluxe Online Challenge und die Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024, die alle bei Nintendo Live 2024 stattfinden sollen, auf einen unbestimmten Termin verschoben.

Nintendo drückte sein Bedauern über die entstandenen Unannehmlichkeiten aus und dankte seinen Fans für ihr Verständnis in dieser unglücklichen Situation. Das ist ein schwerer Schlag für die Fans, die sich sehnsüchtig auf die Ereignisse und die Möglichkeit freuten, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen, wie zum Beispiel neue Switch-Spiele zu spielen, an Turnieren teilzunehmen, mit Charakteren zu interagieren und Live-Auftritte zu erleben.

Es ist entmutigend, diese Unterbrechung dessen zu sehen, was als unterhaltsame Feier der unterhaltsamen Welt von Nintendo gedacht war. Angesichts der erhaltenen Drohungen legt das Unternehmen großen Wert auf die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter, Teilnehmer und Mitarbeiter. Nintendo ist weiterhin bestrebt, seinen Fans unvergessliche Erlebnisse zu bieten, und sie arbeiten sicherlich fleißig daran, sicherzustellen, dass die Veranstaltungen in naher Zukunft nachgeholt werden können.

Obwohl diese Bedrohungen einen Schatten auf Nintendo Live 2024 und die damit verbundenen E-Sport-Wettbewerbe geworfen haben, ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Beteiligten wachsam bleiben und das Unternehmen bei seinen Bemühungen unterstützen, diese Sicherheitsbedenken auszuräumen.

